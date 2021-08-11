Gençlere "mesleki eğitim" çağrısı

Türkiye’de işverenlerin inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya kadar pek çok sektörde istihdam edecek nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşadığına dikkat çekti. Sorunun işsizlikten ziyade "mesleksizlik" olduğunu dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"207 üniversitenin bulunduğu ülkemizde, 3 milyonu ön lisans olmak üzere yaklaşık 7,5 milyon üniversite öğrencimiz eğitim görüyor. Bu üniversitelerden mezun olan gençlerimizin bir bölümü eğitim gördüğü alanda aradığı işi, üyelerimiz olan işverenlerin de yine bir bölümü faaliyet gösterdiği alanda aradığı elemanı bulamıyor. Karşılıklı bu arayış hem bireyler hem işletmeler için zaman başta olmak üzere birçok kayba yol açıyor." Baran, işsizlerin çoğunun kamuda istihdam edilmek istediğine işaret ederek, "Ülkemizde işsizlik sorununun çözümü için atılacak adımlardan biri de kamunun istihdam deposu olduğu algısının yıkılmasıdır."

KAYIT DIŞI İSTİHDAMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ülkede geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile Afganların kayıt dışı olarak istihdam edildiğine dair bilgilerin kendisine ulaştığını anlatan Baran, "Nitelikli ara eleman istihdam etmek için önemli bir maliyet üstlenen tüccar ve sanayicimiz, bu maliyeti üstlenmeden kayıt dışı istihdam sağlayanlarla rekabet etmek zorunda kalıyor" ifadesini kullandı.

Baran, “Türkiye’nin nüfus projeksiyonunu, üretim hedefini dikkate alarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni fakülteler açması gerektiğini belirterek, "Halihazırda üniversite mezunu olup da yeni meslek edinmek isteyen gençler Mesleki Eğitim Merkezleri’ne başvurarak eğitim alabilir" ifadelerini kullandı.