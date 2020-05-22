Gençler sordu, Ziya öğretmen yanıtladı

Ayrıca güçlü bir kişiliğe sahip olmanın önemine de vurgu yapan Bakan Selçuk, gençlere “Emin olun bütün bilgiler oluşturuluyor, ediniliyor, öğreniliyor çalışınca anlaşılıyor. Ama insanı hayatta tutan, dik tutan şey şahsiyetidir, kişiliğidir. Bu yüzden de kendinizi tanımanız çok önemli” diye seslendi.

Fikirlerinin dinlenmesi için böyle bir ortam yaratılmasından duydukları mutluluğu belirten öğrenciler, EBA, EBA Akademik Destek, yayımlanan kaynaklar ve soru destek paketlerinin bu dönemde kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

'GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GELİYORUZ'

Salgın sürecinde yaşadıklarından psikolojik olarak etkilendiklerini belirten gençler, okula dönüşte kendileri için bu yönde bir destek hazırlığı olup olmadığını Bakan Selçuk'a sordu. Milli Eğitim Bakanı, gerek psikososyal destek hattıyla 7/24 anlık olarak gerekse de psikososyal destek kılavuzlarıyla baş ucunda ebeveynlerin, gençlerin ve çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Okula dönüşle ilgili birçok hazırlığımız var. Velilere yönelik hazırlığımız var. Stresle baş etme konusunda. Öğrencilere destek olma, öğrenci uyumu konusunda el kitapları hazırladık. Sadece dönem başında değil; önümüzdeki eğitim öğretim yılı boyunca hangi iş ve işlemlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda da kitapçıklar hazırladık. Ve dönüşte hem psikolojik hem sosyal hem fiziksel açıdan hem de sağlık açısından nasıl bir uyum gerçekleştirmeliyiz? Özellikle küçük yaşlarda oyun temelli bir bakış açısı oluşturacağız. Bütün bunlarla ilgili öğretmen eğitimleri videolar hazırlanıyor. Güçlü bir şekilde geliyoruz inşallah."

BİR ALANDA MEZUNİYET YETERLİ OLMAYACAK

Öğrenciler, salgın sürecinin dünya genelinde çalışma yaşamında dijitalleşmeyi hızlandırarak önemli bir dönüşümü beraberinde getirdiğini söyleyerek Bakan Selçuk'a önerilerini sordu. Artık tek bir alandan mezuniyetin yeterli olmayacağının altını çizen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Disiplinler arası bir bakış lazım. Özellikle yapay zeka dünyanın hem korkulan hem de merak edilen bir geleceğini oluşturuyor. Yapay zeka üzerinden yapılacak her türlü iş ve işlemin Türkiye’ye katkısı olur. Bütün bunları da insan için insanlık için yapma bilinci çok önemli. Biz kendimiz için ailemiz için ülkemiz için bir şey yapıyoruz, yapacağız ama insanlık için de bir şey yapmamız lazım. Yani evrensel bir bakış açısına da ihtiyacımız var. Bu toprakların kıymetini bilerek bu milletin değerlerine saygı göstererek bir gelecek tasavvuru oluşturmakta yarar var.”

YAZ OKULU PROGRAMI HAZIRLIYORUZ

Yaz okullarının bu yıl açılıp açılamayacağı da sıkça yöneltilen sorular arasındaydı. Bakan Selçuk, öğrencilere, yaz okulu planlarını anlatarak “Sınava hazırlanan gençlerimiz için örnek sorular yayınlıyoruz, hafta sonu EBA TV’de soru çözümü oturumlarımız var. Onun dışında bir yaz okulu programı hazırlıyoruz. Size yönelik çok ciddi hazırlık çalışmaları var. Ayrıca okullarımızdaki öğretmenlerimizin çalışmalarının da siz sınava girinceye kadar devam etmesi konusunda tedbirler alıyoruz” dedi.