Gençler geleceğin mesleklerine hazırlanıyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS’in başlattığı, ülkenin üretimi ve sanayisini temsil eden üyelerinin çocuklarına yönelik 5 yıldır devam ettirdiği "MESS Yarınım” programı kapsamında bugüne kadar 25 bin meslek liseliye ulaşıldı. Öğrenciler ve velileri için yapılacak etkinlikler ve eğitim programları yıl boyu devam edecek.

GELECEĞE YATIRIM YAPILIYOR

Gençleri yarının mesleklerine hazırlamak amacıyla verilen kodlama eğitimleri ile bugüne kadar 15 bini aşkın genç eğitimlerden yararlandı. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan protokol kapsamında MEB EBA platformu üzerinden tüm seviye ve yaş gruplarından oluşan yaklaşık 600 bin kişiye bu eğitimleri ücretsiz erişime açıldı. Başlangıçtan ileri düzeye kadar dört seviyede, toplam süresi 34 saati bulan 248 online videodan oluşan “MESS Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Eğitimleri” bu alanda kendini geliştirmek isteyen yüz binlerce öğrencinin çevrim içi erişimine açık olmaya devam edecek.

ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL GELİŞİMLERİ DE DESTEKLENİYOR

Gençlerin gelecek için planlar yaptığı eğitim döneminde, bursların katkısının oldukça önemli olduğunu söyleyen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Eğitim dönemi gençlerin sadece kendi geleceklerini değil aslında ülkemizin ve toplumumuzun da geleceğini şekillendirdiği çok önemli bir dönem. Eğitimleri sırasında öğrencilere sunulan maddi ve kişisel gelişim olanakları potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve özgüven kazanmaları açısından oldukça değerli. Aldıkları burslar onlara sadece maddi katkı sağlamakla kalmayıp kişisel gelişimlerini de şekillendirmelerine imkân veriyor. Bu nedenle çalışmamızın maddi desteklerini her yıl artırmaya devam ediyoruz. Çok uzun zamandır çocuklarımıza maddi destekte bulunurken onların hayatına manevi olarak da dokunuyoruz. Hayat hikâyelerinde önemli bir yer edinmek, onları geleceğe sağlam bir şekilde hazırlamak istiyoruz” dedi.

GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Kodlama gibi sanayinin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak alanlara da yatırım yapmanın öncelikleri olduğunu söyleyen Akkol, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin geleceğine inanıyoruz ve çalışmalarımız kapsamında bugünden geleceği şekillendirecek dijitalleşme odaklı eğitim çalışmalarını da hayata geçiriyoruz. Çünkü dijitalleşmenin sanayi, ekonomi ve istihdam alanlarında ciddi fırsatlar yaratacağını düşünüyoruz. Özellikle 2030 yılına gelindiğinde imalat sanayide robotik mühendisler, büyük veri uzmanları, yapay zekâ programcıları, IoT uzmanları, çok kanallı yazılımcılar ve siber güvenlik uzmanları ülke ve şirketlerin faaliyetlerinde büyük rol oynayacak. Bu süreci iyi yönetirsek, ülkemizin rekabet gücü de artacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin dijital dönüşümünde kilit rol oynayacak. Bu nedenle kodlama gibi, sanayinin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak alana yatırım yapmak önceliğimiz. Çünkü geleceğe yön verecek olanlar, teknolojiyi takip edenler değil üretenler olacak. Dolayısıyla öğrencilerimizin yeni mesleklerini bugünden hazır hale getiriyoruz. Ülkemizde ve hatta bölgemizde ortaya çıkabilecek nitelikli iş gücünü de bugünden kapatmak için adımlar atıyoruz. Bu sorumlulukla, 2 yıla yakın süredir ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarımıza kodlama eğitimleri de veriyoruz. Yıl boyunca yapacağımız etkinliklerle, öğrencilerimizi ve velilerimizi çığır açan teknolojilerin uzman isimleriyle bir araya getirecek buluşmalar yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz üyelerimizle, gençlerimizle el ele vererek daha güçlü bir Türkiye için sağlam temelleri bugünden atmak, geleceği şekillendirecek nitelikli ve dijital teknolojiler alanında donanımlı bir nesil yetiştirmek.”