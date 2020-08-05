Gençler fotoğraflarla 'Doğa Seni Bekler' diyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 'Doğa Seni Bekler' adlı liselerarası ulusal fotoğraf yarışması düzenleneceğini duyurdu. Açılan yarışmanın duyurusuna göre; doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlanmasına ön ayak olmak amacıyla 'Doğa Seni Bekler' adıyla genç fotoğraf tutkunları yarışma şansı bulacaklar.

KATILIM KOŞULLARI ŞÖYLE:

- Her katılımcı en fazla bir adet renkli fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğraf içeriğine sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecek.

- Katılımcılar, doğa fotoğrafı çektikleri yerde, kendilerine ait bir adet öz çekim (selfie) fotoğraf da çekerek yarışmaya katılacak fotoğrafla birlikte, 'ogm_etkinlik@meb.gov.tr' adresine e-Posta gönderecek. Bu fotoğraflar, daha sonra EBA TV Lise’de ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait çeşitli mecralarda kullanılabilecek.

- Sonuçlar ogm.meb.gov.tr adresinden ve TRT EBA TV Lise kanalından duyurulacak.

- İlk 10’a giren öğrenciler ödüllendirileceği yarışmada ilk üçe giren öğrencilere fotoğraf makinesi, diğerlerine mansiyon ödülü verilecek.

- Son katılım tarihinin 9 Ağustos olduğu yarışma hakkında ayrıntılı bilgiye ogm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.