Gençler en çok arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi özledi

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı önderliğinde Türkiye genelinde yapılan araştırmanın gerçekleşmesinde Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü lisans öğrencileri Feyza Keskin ve Zeynep Cansoy aktif görev aldı. Bu araştırmayla genel olarak pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin zamanlarını nasıl geçirdiklerini incelemek ve pandemi sürecinde gündelik yaşamın ve alışkanlıkların nasıl şekillendiğini ve değiştiğini farklı değişkenler üzerinden incelemek amaçlandı.

ARKADAŞ ÖZLEMİ İLK SIRADA YER ALDI

Üniversiteli katılımcılara ilk olarak pandemi süreci boyunca en çok neleri özledikleri sorusu soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 43.2’si 'arkadaşlarımla vakit geçirmeyi', yüzde 19.3’ü 'sevdiklerimle kucaklaşmayı ve sarılmayı', yüzde 15.8’i 'okula gitmeyi', yüzde 8’i 'şehirlerarası (ülkeler arası) seyahat etmeyi', yüzde 3.6’sı 'kafe ve restoranlara gitmeyi', yüzde 3.6’sı 'sinema ve tiyatroya gitmeyi', yüzde 1.4’ü 'kütüphaneye gitmeyi' özlediklerini belirtti.

AİLE İÇİ İLİŞKİLERDE GERİLMELER GÖZLENDİ

'Pandemi sürecinde aile bireylerinizle ilişkileriniz nasıl gelişti?' sorusuna katılımcıların yüzde 37.9’u 'pandemi sürecinin aile içi ilişkilere herhangi bir etkisi olmadı' yanıtını verirken, yüzde 18.9’ u 'aile bireyleri arasında ilişkilerde gerilmeler gözlendi, anlaşmazlıklar arttı', yüzde 15’i ise 'benim ve aile bireylerim arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar arttı, gerilmeler gözlendi' şeklinde bir yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 27.9’u ise bu soruda 'aile bireyleri arasındaki ilişkilerimiz ve dayanışmamız daha da güçlendi' şıkkını işaretledi.





ONLINE DERSLER BAŞARIYI ETKİLEMEDİ

'Pandemi sürecinde derslere katılım ve başarı düzeyinde herhangi bir değişiklik oldu mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 44.5’i 'Hem derslere katılım düzeyimde hem de okul başarı düzeyimde (notlar) belirgin bir farklılık olmadı' yanıtını verirken, yüzde 30.2’si 'Online derslere katılım düzeyim arttı, okul başarı düzeyim (notlarım) yükseldi' yanıtını verdi.

GENÇLER KENDİNİ YALNIZ HİSSETTİ

'Pandemi sürecinde yalnızlık düzeyinizde herhangi bir değişiklik oldu mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 44.3’ü 'Pandemiden önce de, pandemi sürecinde de kendimi hiç yalnız hissetmedim' yanıtını verirken, bu oranla neredeyse aynı düzeyde katılımcı yüzde 44.2'si 'Pandemi sürecinde kendimi daha fazla yalnız hissetmeye başladım' yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 8.2’i ise 'Pandemiden önce kendimi daha yalnız hissediyordum pandemi sürecinde yalnızlığım azaldı' yanıtını verdi.

PANDEMİ SONRASI YAŞAM HAKKINDA ZİHİNLER KARIŞIK

Katılımcılara, pandemi sonrasıyla ilgili düşünceleri de soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 39.9’u pandemi sonrası yaşam alışkanlıkların artık eskisi gibi olmayacağını düşündüklerini, yüzde 37.6’sı ise pandemi bittiğinde hayatın 'normal' akışına kolayca uyum sağlayabileceklerini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 21.6’sı ise pandemi bittiğinde ortaya çıkabilecek yeni durum ve değişimlere dair kendilerini endişeli hissettiklerini söyledi.