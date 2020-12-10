Genç Osman kimdir? Genç Osman dönemi olayları ve Genç Osman hayatı

Genç Osman İkinci Osman ya da Farisi olarak bilinen bir padişahtır. Osmanlı imparatorluğunun 16. padişahıdır. Henüz 14 yaşında tahta geçmesinden ötürü tarihte Genç lakabını almış bir padişahtır.

Genç Osman Kimdir?

Genç Osman 1604 yılında doğmuştur. İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babasının adı 1. Ahmed annesinin adı Hatice Sultan'dır. Yeniçeriler tarafından eşine az rastlanır bir olay neticesinde tahttan indirilmiştir. Çeşitli hakaretlere ve saldırılara maruz kalan Genç Osman daha sonra zindana atılarak boğularak öldürülmüştür. Otuz Yıl Savaşları da onun döneminde devam etmiş bir padişahtır. Ayşe Sultan, Meylişah Hatun, Akile Hatun Genç Osman'ın eşleridir. Genç Osman bu eşlerinden 3 çocuğu olmuştur.

Genç Osman divan edebiyatı ile ilgilenen bir padişahtı. Divan edebiyatında Farisi mahlasını almıştı. Farisi mahlası ile pek çok şiir yazmıştır.

Genç Osman Dönemi Olayları

1) Otuz Yıl Savaşları

Otuz Yıl Savaşları Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlamış olan bir savaştı. Katoliklere karşı Prostestan mezhebine destek verildi. Bunun sonucunda bu savaşlar 30 yıl kadar devam etti. Transilvanya’da da çıkan isyanlarda Osmanlı imparatorluğu sorumlu olarak gösterildi. Otuz Yıl Savaşları Genç Osman tahtta iken de devam etmişti.

2) Lehistan Seferi

Genç Osman'ın komutasında ki Osmanlı ordusunun çıktığı seferlerden birisidir. Lehler'e karşı yapılan bu sefer de Osmanlı ordusu üstün bir sayıda idi. Leh ordusu henüz yeni oluşan bir ordu idi. Osmanlı ordusunun sefer düzenleyeceğini öğrenen Leh ordusu orduyu güçlü hale getirmek için Avusturya'dan yardım istediler ve Avusturya ordusu tarafından takviye aldılar. 1621 yılında Genç Osman önderliğinde Osmanlı ordusu Hotin'e geldi. Burada bulunan kale kuşatılmıştı. Lehistan seferinde Hotin kalesi kuşatılsa da bu kale ele geçirilemedi. Bunun sonucunda askerlerin de umudu kalmamıştı.

Yeniçeriler tam olarak bu savaşta üstün bir rol oynamadı. Bu da Lehistan seferinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. Lehistan bunun üzerine Hotin anlaşmasını Osmanlı ordusu ile imzaladı. Bu anlaşmaya göre Lehler ve Osmanlılar birbirinin topraklarına bundan böyle saldırmayacaktı. Ayrıca Lehler 40 bin altını Osmanlı'ya ödeyecekti.

3) Yenilik Hareketleri

Lehistan seferi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Genç Osman askeriyede bir takım yenilikler yapmayı uygun gördü. Kapıkulu ocaklarına müdahale etti. Burada askerlere fazladan para verildiğini tespit etti. Bundan dolayı bu verilen fazla parayı kezmiş oldu. Fazla para alan askerler bundan dolayı Genç Osman'a karşı kin besledi.

Genç Osman'ın Hayatı

Genç Osman anne tarafından büyük bir terbiye ile yetiştirilmişti. İstanbul'da doğan genç Osman hayatının önemli bir kısmı bu şehirde geçti. Annesi olan Hatice Sultan Genç Osman'ın eğitimine büyük önem gösteriyordu. Çocukluk çağında Arapça ve Farsçayı kısa sürede öğrendi. Yavuz Sultan Selim'den itibaren saray dışından bir kadınla evlenilmemekteydi. Saray dışından bir kadın ile evlendikten sonra bu durum halk tarafından hoş karşılanmadı. Yeniçeriler tarafından tahttan indirilen Genç Osman sürgüne gönderildi. Burada boğdurularak öldürüldü. Türbesi Sultan Ahmet Camii'nin yanında ki türbede bulunmaktadır.