Genç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gencin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Ekonomide kritik toplantı başladıEkonomide kritik toplantı başladı!#Merkez Bankası
Erdoğan duyurmuştu... İzmirin en büyük kentsel dönüşümü Yarın teslim edilecekErdoğan duyurmuştu... İzmir'in en büyük kentsel dönüşümü! Yarın teslim edilecek#İzmir
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar#Almanya
Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile veda#Manisa
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
ABden flaş aşı kararı... Dikkat Süre 9 aya düşecekAB'den flaş aşı kararı... Dikkat! Süre 9 aya düşecek #Aşı Pasaportu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Genç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gencin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Genç#Eş Anlamlısı
Genç kelimesinin eş anlamlısı nedir Gencin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Genç kelimesi günlük yaşamda kullanılan bir kelime olmasının yanında yaşın orta yaş olarak belirlenmiş sınırından daha alt olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Genç kelimesi kimi zaman ise kendini olduğu yaştan daha aşağıda gören kişiler için de kullanılmaktadır. Genç kelimesinin eş anlamlısı nedir ve Türk Dil kurumuna göre genç kelimesi ile ilgili örnek cümleler nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Genç kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerin yanında genç kelimesini ifade etmek için kullanılan kelimeler de bulunmaktadır. Örneğin erken yaşlarda denildiği zaman kişinin genç olduğu zaman ifade edilmektedir.

 Genç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Genç kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Genç kelimesi yerine toy, körpe ve dinç kelimeleri eş anlamlı kelimeler olarak bilinmektedir. Genç kelimesi yerine geçen kelimelerin yanında yaşlı olmayan şeklindeki bir tabir de genç olmak anlamını pekiştirmektedir.

 Türk Dil Kurumuna Göre Genç Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

 Türk Dil kurumuna göre genç kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

 Bu çocuk çok toy geldi bana bu işin altından kalkacağına emin misin?

Haberin Devamı

 Yokluğunda körpe yalnızlık bana eşlik etti.

 Sinemada çalışmaya başladığımda daha çok toy olmama rağmen rol konusunda en ihtiyar aktörden çok daha iyiydim.

 Bu kadar işle uğraşacak dinçliği kendimde bulamıyorum.

 Senin arkadaşın daha çok körpecik bir kız onu yetiştirip bu işlerde uzman yapmalısın.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Genç#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu