Genç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gencin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Genç kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerin yanında genç kelimesini ifade etmek için kullanılan kelimeler de bulunmaktadır. Örneğin erken yaşlarda denildiği zaman kişinin genç olduğu zaman ifade edilmektedir.

Genç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Genç kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Genç kelimesi yerine toy, körpe ve dinç kelimeleri eş anlamlı kelimeler olarak bilinmektedir. Genç kelimesi yerine geçen kelimelerin yanında yaşlı olmayan şeklindeki bir tabir de genç olmak anlamını pekiştirmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Genç Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre genç kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Bu çocuk çok toy geldi bana bu işin altından kalkacağına emin misin?

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Yokluğunda körpe yalnızlık bana eşlik etti.

Sinemada çalışmaya başladığımda daha çok toy olmama rağmen rol konusunda en ihtiyar aktörden çok daha iyiydim.

Bu kadar işle uğraşacak dinçliği kendimde bulamıyorum.

Senin arkadaşın daha çok körpecik bir kız onu yetiştirip bu işlerde uzman yapmalısın.