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Genç girişimcilere ahilik kursu

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#MEB#Genç Girişimci Ahiler#Meslekî Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Genç girişimcilere ahilik kursu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 11:04

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitici Eğitimi Kursu başladı.

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MEB, "Genç Girişimci Ahiler" Projesi kapsamında "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitici Eğitimi Kursu"nu başlattı. Kurs, 81 ilden yöneticilerin ve öğretmenlerin katılımlarıyla 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Projede ahilik kültürü ile geleneğinin önemini kavratarak modern girişimcilik yetkinlikleri kazandırmak ve  Ahiliğin toplum tarafından kabul edilmiş bir kalite güvence sistemi olduğuna dikkat çekmek amaçlanıyor. Diğer yandan eğitim programı dahilinde öğretmenlere Ahilik kültürünü ve girişimcilik becerilerini derinlemesine anlama fırsatı sunarak, edindikleri bilgileri öğretim süreçlerinde etkin kullanabilmeleri için gerekli yeterlilikleri kazandırmayı hedefleniyor.

FARKINDALIK ARTTIRILACAK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyenleri tarafından çevrim içi olarak yürütülecek eğitimde, Ahilik kültürünün tanıtılması, tarihsel gelişimi, Anadolu'daki konumu  ve girişimcilik bağlamında iş hayatındaki etkileri gibi konular ele alınacak. Ayrıca bu bilgilerin hayatın bütün alanında etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik pratik uygulamalar paylaşılacak. Ardından eğitim alan yönetici ve öğretmenler de mesleki çalışma programı içinde "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitimi Seminerleri" düzenleyerek Ahilik kültürü ve girişimcilik konusunda farkındalığı artıracaklar.

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#MEB#Genç Girişimci Ahiler#Meslekî Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

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