Şampiyon genç girişimciler

Liseli öğrenciler yarışmaya, eğitim ve çevre ana başlıkları altındaki kategorilerde katıldı. Ön değerlendirmeyi geçerek finalist olmaya hak kazananlar, alanında uzman isimlerden mentorluk alarak projelerine son halini verdi. Projelerin jüri üyeleri tarafından tek tek değerlendirilmesinin arından yarışmada dereceye giren ve ödül kazananlar isimler şöyle sıralandı:

Birinci: Ahmet İslamoğlu – Antiplastik projesi (Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi 12.sınıf -İstanbul)

İkinci: Kıvanç Toper- Nikel Titanyum Enerji Kazanım Sistemi (Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 10.sınıf -İstanbul)

Üçüncü: Nisanur Taşdibi- Akıllı Tarım (Körfez Fen Lisesi 10.sınıf- Kocaeli)

BİRİNCİYE YÜZDE YÜZ BURS

Birincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüzde 100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesinde %75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi.

SEY VAKFI GELECEK VAAD EDEN ÖZEL ÖDÜLÜ VAN’A VERİLDİ

Yarışmaya Van Muradiye Alpaslan Fen Lisesi’nden katılan 11. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya ise, omurga destek aparatı projesi ile SEY Vakfı tarafından özel ödüle layık görüldü. Kaya, babasının rahatsızlığı nedeni ile acıyı dindiren ve ağrıyı azaltan omurga aparatını geliştirdi.

“BİR FİKİR BİLE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR”

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğinin altını çizerek “Genç girişimciler yarışması ile birlikte yepyeni yeteneklerin ortaya çıktığını gördük. Yarışmaya katılan tüm liseli gençlerin fikirleri güzeldi, jüri üyelerimiz seçim yapmakta bir hayli zorlandı. Bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Genç Girişimciler Yarışmasını her yıl düzenli olarak yapacağız ve yepyeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” dedi.