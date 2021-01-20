Genç fizikçiler Satürn problemiyle madalyaya ulaştı

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Ilmar Gahramanov’un danışmanlığında yarışmaya hazırlanan Boğaziçili ekibin daha önce dünya fizik olimpiyatlarından almış oldukları ödüller de bulunuyor. Yarışmada Boğaziçi Üniversitesi ekibinden 90 dakikalık bir yörünge periyodu ile Dünya çevresinde dairesel bir yörünge çizen bir uzay aracının Satürn'ün etrafındaki dairesel yörüngeye yerleştirilmesi esnasında gereken minimum yakıt miktarı ve bu gezinin süresi de dahil olmak üzere bir dizi problemi çözmeleri istendi.

‘ÖZEL BİR ÇALIŞMA SÜRECİMİZ OLMADI’

Öğrencilerden Arda Aydın, çok zorlu rakiplerle mücadele ettiklerini ve bu sonucun kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. Aydın yarışmanın formatı hakkında şu bilgileri verdi:

“Size bir soru soruluyor ve soruyu gördükten sonra 48 saatlik zamanınız oluyor. Bu zamanda probleme bir çözüm bulup bir makale yazmanız bekleniyor. Yarışma, üniversiteler arasında ve her takımda maksimum üç lisans öğrencisi bulunuyor. Biz bu sene 346 takım içerisinden ilk dörde girerek altın madalya kazandık. Madalya almayı bekliyorduk ama açıkçası altın madalyayı beklemiyorduk. Çünkü yarışmaya çok sayıda üniversite katılıyor ve sınırlı sayıda ekibe altın madalya veriliyor. Diğer takımlar ve yarışmacılar da oldukça iyilerdi. Kendimize en başından beri güveniyorduk fakat bu sonuç biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Yarışmaya yönelik özel bir hazırlık sürecinden geçmedik. Fakat üçümüzün de olimpiyat geçmişi var. Lisede de ulusal ve uluslararası birçok fizik olimpiyatına katılmıştık. Bunun verdiği tecrübe ve özgüvenin bize yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’nde aldığımız dersler yarışmada bizden istenenleri yapabilmemiz için oldukça yeterliydi. Dolayısıyla yarışma öncesinde ekstradan çalışma ihtiyacı duymadık. Pandemi döneminde bu çapta bir yarışmaya takım olarak hazırlanmak için sürekli iletişim halinde olduk. Bir arada olsak belki biraz daha kolay olabilirdi ama farklı yerlerde olmamızın çalışırken bize çok fazla bir zorluk yarattığını söyleyemeyiz. 48 saatlik sürede uyuduğumuz zamanlar hariç sürekli Zoom üzerinden birbirimizle bağlantı halindeydik. Sürekli iletişimde kalarak iyi bir ekip çalışması yaptığımızı düşünüyoruz.”