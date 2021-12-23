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Genç, dinamik öğretmenler aranıyor

#Öğretmen Adayları#NUN Okulları#Genç Öğretmenler Programı
Genç, dinamik öğretmenler aranıyor

Öğretmenlik mesleği için heyecan duyan ve potansiyelini nitelikli nesiller yetiştirmek için geliştirmek isteyen öğretmen adayları için Genç Öğretmenler Programı açıldı. Programa tüm branşlardan yeni mezun veya en fazla 2 yıl çalışma deneyimine sahip öğretmenler başvurabilecek...

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NUN Okulları tarafından düzenlenen programda adayların ders gözlemi başta olmak üzere sınıfa ve okula dair uygulamalara yönelik deneyim elde etmesini hedefleniyor. 2 ay sürecek eğitim ve uygulama sürecini başarıyla geçen öğretmenler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okulun akademik kadrosuna dahil edilecek. Son başvuru tarihi 21 Ocak 2022 olan programın kontenjanı 25 kişi olarak belirlendi.

Genç, dinamik öğretmenler aranıyor

GELECEĞE YÖN VERECEKLER

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye şu bilgileri verdi: “12 ülkeden, 350 öğretmen ve idari çalışanımızla aynı hayali paylaşan kocaman bir aile olduk. Bu yıl hayata geçirdiğimiz akademimiz ile ilk hedefimiz; deneyimleri, alt yapısı, yenilikçi bakış açısı ve vizyonu ile geleceğe yön verecek genç öğretmenlerle tanışmak. Bu gaye ile Genç Öğretmenler Programı’nı başlattık. İnsan odaklı bir bakış açısıyla herkesin potansiyeli olduğuna inanıyor ve genç yetenekler için gelişim fırsatları yaratmak için çalışıyoruz.”

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#Öğretmen Adayları#NUN Okulları#Genç Öğretmenler Programı

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