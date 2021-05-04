Gen Nedir? Temel Gen Kavramları Nelerdir

Gen vücudun tüm hücrelerinde bulunana ve bireye özgü oluşumlar olmaktadır. Bireylerin şuan bulundukları halleri kalıtım ile nesiller boyunca devam etmiştir.

Gen Nedir?

Gen denilince pek çok kişinin aklına RNA ve DNA gelmektedir. Özellikle bireylerin çiftleşmesi ile birlikte anne ve babadan gelen genler bugün çocukların meydana gelmesinde oldukça önemli bir etmen olmaktadır. Bu nedenle bireyler kesinlikle genlerin hayati olduğu bilinmektedir. Gen bugün en çok protein yapısına bulunan ve yapı malzemesi olarak bilenene araçlar olmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi tarafında genler kullanılmaktadır.

Gen ile bireylerin nesilden nesille temel fiziksel ve işlevsel birimi aktarıldığı bilinmektedir. Her gen özellikle çocuklar oluşmadan önce yani zigot iken oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ilk olarak genlerin çoğalması gerçekleşir.

Temel Gen Kavramları Nelerdir?

Temel gen kavramı denilince bireylerin her birinin meydana gelmesinde etkili temel oluşum yapılar olmaktadır. Genlerin bazıları oldukça büyük olabilir iken bazıları ise oldukça kısa olabilmektedir. Genlerin büyüklü işlevleri üzerinde her hangi bir etkisi yoktur. Genlerin işlevini içinde bulunana genin özelliği belirlemektedir.

Transkripsiyon olarak bilinen çoğalma ile her genin yapısı birden fazla kere kopyalanır. Bu kopyalama sonucunda huğun birçok yapı ve temel durum ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda pek çok kişi tarafında merak edilen gen konusu şuan ki araştırmalar ile çok küçük kısmı aydınlanmıştır. Aslıdan her bireyin gen yapısı tek başında bir cevherdir.