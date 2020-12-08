Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümü günümüzde gemicilik sektörünü içinde barındıran bir bölüm olup deniz araçlarının yapısal özelliklerini de kapsamaktadır.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Nedir?

Günümüzde gemi ve de deniz teknolojisi mühendisliği bölümleri pek çok mühendislik türünü de bünyesinde bulunduran bir bölümdür. Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümü geniş kapsamlı olan bir lisans eğitimine sahip olmaktadır.

Gemicilik sektörü içinde bulunan tüm deniz araçlarının ve de yapılarının tasarımları ve planlanması başlıca odaklandıkları bu konulardan olmaktadır. Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümü amacı, deniz taşıtlarının ve ya deniz yapılarının olduğu hemen hemen her alanda fark yaratacak olan ve fayda sağlayacak olan, çalıştığı kuruma katkı sağlayan kişileri bilimsel eğitimler ile birlikte yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümü ülkemizde devlet okulu olan İstanbul Teknik üniversitesinde yer almakta olup bu bölüm Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde öğrencilere eğitim vermektedir. Bu nedenle gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümü oldukça özel bir bölüm olup yüksek bir talep hakkına sahip olmaktadır.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinde, toplam da 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile toplamda 240 AKTS haklarının da doldurmaları ve de üniversitelerinin mezuniyet için gerekli olan koşullarını yerine getirmeleri de gerekmektedir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde Görülen Dersler Nelerdir?

Ülkemizde gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümünde yer alan öğrenciler toplamda 8 dönemlik bir eğitim hayatları yer almaktadır. Bu eğitim hayatları boyunca da bu bölümü okuyan kişiler mühendislik, denizcilik, deniz taşıtları ve deniz yapıları hakkında ayrıntılı ve bilimsel eğitimler ile birlikte karşı karşıya geleceklerdir. Buna ek olarak gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinde tercih listesinde bulundurmakta olan aday öğrenciler için aşağıdaki dersler yer almaktadır. Bunlar;

Genel Kimya,

Dinamik,

İleri Matematik,

Termodinamik,

Gemi Sevki,

Deniz Suyu Kimyası,

Mukavemet,

Mühendislik Tasarımına Giriş,

Deniz Hukuku,

Akışkanlar Mekaniği,

İş Hukuku da başta olmak üzere pek çok dersten 4 yıl boyunca da sorumlu olacaklardır. Ayrıca bu dersleri başarılı şekilde bitirdikleri zaman bölümün öğrencileri gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümü lisans diplomasını da elde edeceklerdir. Ayrıca diplomasını alan kişilere de Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi adı unvanı verilmektedir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri Mezunları Ne İş Yapar?

Genel olarak gemi ve deniz teknolojisi mühendisi bölümü bireyler deniz taşıtları ve deniz yapılarını planlama, projelendirme, testler, analiz etme, uygulama, raporlar çıkartma başlıca görevlerinden bazıları olmaktadır.

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler liman, fener, duba, yük gemileri gibi pek çok proje içerisinde de yer almaktadırlar. Buna ek olarak gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği mezunu olan kişiler ülkemizde az sayıda oldukları için çok değerli olan öğrenciler olmaktadırlar. Bu bölüm mezunu olan kişilerde ayrıca İngilizce ya da diğer bir alternatif ikinci dil her zaman için talep edilmektedir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi bölümü günümüzde oldukça fazla talep gören bir bölüm olmaktadır. Bu bölümde okumuş olan kişiler, mezun olduktan sonrasında meslek yaşamlarında özel sektör ve de kamu sektörü içinde kendilerine de yer bulabilme şansına sahip olmaktadırlar.

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümü mezunu olan bireylerin hemen hemen büyük bir çoğunluğu iş yaşamlarına tersanelerde ya da özel deniz taşıma şirketlerinde başarılı bir şekilde devam etmeyi tercih etmektedirler. Ayrıca, söz konusu olan iş imkanlarından devlet kurumunda yer alan fırsatlardan yararlanabilmek amacı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’den elde edilecek olan puan da oldukça belirleyici olacaktır. Bu nedenle bu bölüm önemli bir bölüm olmaktadır.