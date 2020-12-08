Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü gemilerde elektrik sistemlerini inceleyen ve bunlardan sorumlu olan bir bölüm dalıdır. Bununla beraber bu bölümü okuyan kişiler gemilerde olan kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve sistem operasyonlarından sorumludur. Sizler için Gemi makineleri işletme mühendisliği hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.
Gemi makineleri işletme mühendisliği okuyan kişiler gemilerde bulunan birçok sistemden sorumlu olan kişilerdir.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Nedir?
Gemi makineleri işletme mühendisliği gemilerde bulunan elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri ve benzeri özel sistemlerin tamirini, bakımını ve çalıştırma operasyonlarını yapan kişilerdir. Bununla beraber bu bölümden mezun olan kişiler yakıt transfer sistemlerinden, su sistemlerinden, aydınlatma sistemlerinden ve tatlı su sistemlerinden de sorumludur. Ticari ve askeri olan bütün filolarda bulunan gemiler için gemi makineleri işletme mühendisleri oldukça önemlidir.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?
Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü genel olarak gemi içerisinde bulunan bütün sistemlerin operasyon ve bakımlarını gerçekleştirmekle görevlidir. Bu bölümün asıl amacı kazan sistemleri, elektrik sistemleri, aydınlatma sistemleri, su sistemleri ve benzeri sistemlerin çalışmalarını kontrol etmekle ve bu yerleri tamir etmekle görevlidir.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?
Gemi makineleri işletme mühendisliği mezunu olan kişiler, birçok alanda rahatlıkla iş bulabilirler. Bununla beraber dünya çapında her yerde bu iş için bir imkan bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler özel sektörde, tersanelerde veya kamu kurumlarında rahat bir şekilde çalışabilirler.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Kaç Yıllıktır?
Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü, dört yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü başarıyla tamamlayan ve üniversite şartlarını sağlayan kişiler dört yılın sonunda gemi makineleri işletme mühendisi unvanı almaktadır.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?
Gemi makineleri işletme mühendisliği okumak isteyen kişilerin matematik, fizik ve benzeri MF bölümlerinde başarı göstermeleri gerekmektedir. Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünü okumak isteyen kişiler için gerekli özellikler ise şu şekildedir;
Kişiler iyi bir gözlem yeteneğine sahip olması gerekmektedir.
Sayısal ve sayısal konularla ile ilgili iyi bir düşünce yetisine sahip olması gerekmektedir.
Uzay ilişkilerini iyi algılayan.
Şekil ilişkilerini iyi algılayan.
Mekanik işlere ilgili duyan.
Makine tasarımında iyi olmak.
El ve göz koordinasyonuna hakim olan kişiler olması gerekmektedir.
İş planlama yeteneğine sahip olunması gerekmektedir.
Fen bilimlerinde kişilerin iyi olması gerekmektedir.
Kişilerin fiziğe ilgi duyması gerekmektedir.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?
Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü okumak isteyen kişiler bölümleri İngilizce veya Türkçe olarak tercih edebilirler. Bununla beraber bu bölüm içerisinde kişiler mesleki İngilizce dersler alabilirler. Bölüm içerisinde kişiler %30 İngilizce lisans eğitimi almaktadır.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?
Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü okumak isteyen kişiler MF derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Bununla beraber bu bölümü okumak isteyen kişiler üniversitelerin ilgili bölümlerine SAY puan sistemleriyle girebilirler.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü içerisinde MF tabanlı dersler ve bununla beraber mesleki dersler bulunmaktadır. Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü dersleri ise şu şekildedir;
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Denizde Güvenlik
Genel Kimya
Matematik
İleri İngilizce
Mühendislik Mekaniği
Termodinamik
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Gemi makineleri işletme mühendisliği mezunu olan kişiler rahatlıkla sektör içerisinde farklı kollarda iş bulabilirler. Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünde okuyan kişilerin çalışabileceği alanlar ise şu şekildedir;
Kamu Kurumlarında
Liman Başkanlıklarında
Özel Sektörde
Denizcilik Şirketlerinde
Teknik Müdürlük
Otellerde
Otomobil Fabrikalarında
Enerji Santrallerinde
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?
Gemi makineleri işletme mühendisliği mezunu olan kişiler özel sektörde veya kamu kuruluşlarında rahat bir şekilde çalışabilirler. Bununla beraber bu bölümden mezun olan kişiler gemilerle ilgili veya teknolojiyle ilgili her alanda rahat bir şekilde iş bulabilirler.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
SAY puan sistemiyle kişiler belirli üniversitelerde gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünde mezun olabilirler. Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü olan üniversiteler ise şu şekildedir;
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Girne Üniversitesi
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