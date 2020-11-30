Gemi İnşaatı (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Türkiye'de gemicilik ve denizcilik faaliyetleri ile ilgili olarak eğitim veren pek çok bölüm bulunur. Gemi İnşaatı (MYO) bölümü de bu bölümlerden biridir. Peki Gemi İnşaatı (MYO) bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve bu bölüm hangi üniversitelerde okunabilmektedir? İşte, Gemi İnşaatı (MYO) bölümü ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
Gemi İnşaatı bölümü bilinen tüm diğer gemicilik bölümlerinden biraz farklıdır. Çünkü burada mesele gemide olmak değil, gemiyi inşa etmektir.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Nedir?
Gemi inşaatı bölümünde çalışacak olan öğrencilere, teknik resim, son teknolojileri kullanarak bir geminin inşasını planlayabilmek ve inşa süreci ile ilgili eğitimler verilir.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Amacı Nedir?
Bölümün amacı, gemi inşasında profesyonel ve yetkin olarak çalışabilecek personellerin sektöre kazandırılmasıdır. Aynı zamanda bölümün bir diğer amacı da bu alan ilgi duyan kişilere kariyer fırsatı yaratmaktır.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Bu bölümden mezun olan öğrenciler eğer bir şirkette çalışmaya başlayacaklarsa, bu şirketlerde projelerin çiziminden kalite kontrole, ölçümlerin yapılmasından malzemelerin belirlenmesine kadar pek çok işi yapmaktadırlar. Bu bölüm mezunları gemi atölyelerinde ya da tersanelerde gemilerin yıllık bakım ve onarım çalışmalarına da katılabilirler.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?
Gemi inşaatı bölümü 4 yarıyıldan oluşur. 120 AKTS ile 2 yılda mezun olunabilen bir önlisans programıdır. Öğrencilerin okuldan mezun olabilmeleri için 1 ay boyunca staj yapmaları gerekir.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümde okumak isteyen bir öğrencinin, öncelikle gemicilik, denizcilik ve tasarım konularına ilgi duyması gerekir. Bu alanlara ilgi duymayan birinin bölümde başarılı olma şansı azalır. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin aynı zaman üniversite sınavlarının gerekli aşamalarına girmeleri gerekir. Bölümü okuyacak öğrencilerin matematik ve fizik alanlarında başarılı olmuş olmaları beklenir. Aynı zamanda bölümde çizim yapmak da söz konusu olacağından, kişinin çizim yeteneğinin olması da önemsenir. Bu özelliklere sahip olan herkes bu bölümü okuyabilir.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü İngilizce midir?
Gemi inşaatı bölümü Türkiye'de toplam 8 üniversitede bulunmaktadır ve bu üniversitelerin tamamında Türkçe olarak eğitim verilmektedir.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Bu bölüm, lisede sayısal puan türünden mezun olan öğrencileri kabul etmektedir.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Bilgisayar Programlama
Gemi İnşaatına Giriş
Gemi Makineleri Elemanları
İmalat İşlemleri
İngilizce
Matematik
Teknik Resim
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Türk Dili
Gemi Elemanları
Gemi Geometrisi
Bilgisayar Destekli Çizim
Gemi Direnci ve Sevki
Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi
Gemi İnşaatı
Gemi Meslek Resmi
Gemi Teorisi ve Hidrodinamik Dizaynı
İş Güvenliği
Mesleki İngilizce
Tersane Organizasyonu
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Termodinamik
Akışkanlar Mekaniği
Malzeme Bilgisi
Deniz Yapıları Konstrüksiyonu
Gemi Yardımcı Makine Sistemleri
Gemi Elektrik ve Elektroniği
Kaynak Teknolojisi ve Kontrolü
Gemi Mukavemeti
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü İş Olanakları ve İmkanları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Bu bölümden mezun olanlar genellikle liman ya da liman işletmelerinde çalışmayı tercih ederler. Tabi bu durum istihdamın durumuna göre de değişmektedir. Ayrıca yine bu bölüm mezunları gemi tasarımı atölyeleri ve tersanelerde de çalışabilirler.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?
Bu bölümden mezun olan öğrenciler genellikle özel sektörde çalışmayı tercih ederler. Çünkü devlet kurumlarına atanma ihtimali yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla özel gemi yapım atölyeleri, özel tersaneler, gemi tasarım büroları ya da mekanik atölyelerde kendilerine iş bulabilirler. Bu bölümden mezunlar genellikle bu alanda lisans eğitimini tamamlamış ve mühendis olmuş kimselerin de yanında stajyer ya da personel olarak çalışabilmektedirler.
Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İkinci öğretim olarak okunabilmektedir.)
Bartın Üniversitesi - Bartın Meslek Yüksekokulu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
Kocaeli Üniversitesi - Karamürsel Meslek Yüksekokulu
Ordu Üniversitesi - Fatsa Meslek Yüksekokulu
Yalova Üniversitesi - Altınova Meslek Yüksekokulu
Piri Reis Üniversitesi - Denizcilik Meslek Yüksekokulu (Burslu, %50 Burslu ve %75 Burslu olarak okunabilmektedir.)
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