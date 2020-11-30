Gemi İnşaatı (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gemi İnşaatı bölümü bilinen tüm diğer gemicilik bölümlerinden biraz farklıdır. Çünkü burada mesele gemide olmak değil, gemiyi inşa etmektir.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Nedir?

Gemi inşaatı bölümünde çalışacak olan öğrencilere, teknik resim, son teknolojileri kullanarak bir geminin inşasını planlayabilmek ve inşa süreci ile ilgili eğitimler verilir.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Amacı Nedir?

Bölümün amacı, gemi inşasında profesyonel ve yetkin olarak çalışabilecek personellerin sektöre kazandırılmasıdır. Aynı zamanda bölümün bir diğer amacı da bu alan ilgi duyan kişilere kariyer fırsatı yaratmaktır.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler eğer bir şirkette çalışmaya başlayacaklarsa, bu şirketlerde projelerin çiziminden kalite kontrole, ölçümlerin yapılmasından malzemelerin belirlenmesine kadar pek çok işi yapmaktadırlar. Bu bölüm mezunları gemi atölyelerinde ya da tersanelerde gemilerin yıllık bakım ve onarım çalışmalarına da katılabilirler.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Gemi inşaatı bölümü 4 yarıyıldan oluşur. 120 AKTS ile 2 yılda mezun olunabilen bir önlisans programıdır. Öğrencilerin okuldan mezun olabilmeleri için 1 ay boyunca staj yapmaları gerekir.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümde okumak isteyen bir öğrencinin, öncelikle gemicilik, denizcilik ve tasarım konularına ilgi duyması gerekir. Bu alanlara ilgi duymayan birinin bölümde başarılı olma şansı azalır. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin aynı zaman üniversite sınavlarının gerekli aşamalarına girmeleri gerekir. Bölümü okuyacak öğrencilerin matematik ve fizik alanlarında başarılı olmuş olmaları beklenir. Aynı zamanda bölümde çizim yapmak da söz konusu olacağından, kişinin çizim yeteneğinin olması da önemsenir. Bu özelliklere sahip olan herkes bu bölümü okuyabilir.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü İngilizce midir?

Gemi inşaatı bölümü Türkiye'de toplam 8 üniversitede bulunmaktadır ve bu üniversitelerin tamamında Türkçe olarak eğitim verilmektedir.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm, lisede sayısal puan türünden mezun olan öğrencileri kabul etmektedir.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Bilgisayar Programlama

Gemi İnşaatına Giriş

Gemi Makineleri Elemanları

İmalat İşlemleri

İngilizce

Matematik

Teknik Resim

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Türk Dili

Gemi Elemanları

Gemi Geometrisi

Bilgisayar Destekli Çizim

Gemi Direnci ve Sevki

Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi

Gemi İnşaatı

Gemi Meslek Resmi

Gemi Teorisi ve Hidrodinamik Dizaynı

İş Güvenliği

Mesleki İngilizce

Tersane Organizasyonu

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Termodinamik

Akışkanlar Mekaniği

Malzeme Bilgisi

Deniz Yapıları Konstrüksiyonu

Gemi Yardımcı Makine Sistemleri

Gemi Elektrik ve Elektroniği

Kaynak Teknolojisi ve Kontrolü

Gemi Mukavemeti

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü İş Olanakları ve İmkanları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olanlar genellikle liman ya da liman işletmelerinde çalışmayı tercih ederler. Tabi bu durum istihdamın durumuna göre de değişmektedir. Ayrıca yine bu bölüm mezunları gemi tasarımı atölyeleri ve tersanelerde de çalışabilirler.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler genellikle özel sektörde çalışmayı tercih ederler. Çünkü devlet kurumlarına atanma ihtimali yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla özel gemi yapım atölyeleri, özel tersaneler, gemi tasarım büroları ya da mekanik atölyelerde kendilerine iş bulabilirler. Bu bölümden mezunlar genellikle bu alanda lisans eğitimini tamamlamış ve mühendis olmuş kimselerin de yanında stajyer ya da personel olarak çalışabilmektedirler.

Gemi İnşaatı (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İkinci öğretim olarak okunabilmektedir.)

Bartın Üniversitesi - Bartın Meslek Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu

Kocaeli Üniversitesi - Karamürsel Meslek Yüksekokulu

Ordu Üniversitesi - Fatsa Meslek Yüksekokulu

Yalova Üniversitesi - Altınova Meslek Yüksekokulu

Piri Reis Üniversitesi - Denizcilik Meslek Yüksekokulu (Burslu, %50 Burslu ve %75 Burslu olarak okunabilmektedir.)