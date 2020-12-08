Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gemi İnşaatı Mühendisleri gemilerin ve gemi içerisinde ki düzeneklerin geliştirilmesine, iyileştirilmesine ve üretilmesinde görev alan kişilerdir.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü Nedir?

Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünün ana amacı, deniz taşıtlarının bulunduğu her alanda ve koşulda geliştirilmesidir. Bununla beraber analiz etme, proje tasarlama ve ekonomik bir şekilde bu ürünlerin üretilmesine yardımcı olmaktadır. Gemi İnşaatı Mühendisleri gemi parçalarını üretmekte, kurmakta ve gemiyi yürütmekte de görev yapmaktadır. Bu kişiler projeleri geliştirerek, sektöre fayda sağlamaktadır.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Gemi İnşaatı Mühendisleri birçok aşamada geminin tasarımı ve kurulunda yer almaktadır. Genel olarak Gemi İnşaatı Mühendisleri proje yapımı aşamasında çalışmaktadır. Kişiler geminin ağırlık ve devre hesaplarını yapmaktadır. Bununla beraber geminin diyagramlarını çizerek modelleme yapmaktadır. Gemi Mühendisleri, geminin her aşamasını hesaplayan ve hazırlayan kişilerdir. Gemi İnşaatı Mühendisliği okuyan kişiler birçok farklı alanda özel veya kamu sektöründe rahatlıkla iş bulabilirler.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu olan kişiler birçok farklı görevde rahat bir şekilde çalışabilir ve iş bulabilir. Bu kişiler proje hazırlama, planlama veya analiz etme görevleri alarak çalıştıkları alanı geliştirebilirler. Gemi İnşaatı Mühendisleri çalıştıkları yerin ekonomik durumuna göre fayda sağlayacak projeler tasarlanmaktadır.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Gemi İnşaatı Mühendisliği okumak isteyen kişiler dört yıllık mühendislik fakültesine giderek, Gemi İnşaatı Mühendisi unvanını alabilirler. Kişilerin dört yıllık aldıkları eğitim boyunca sağladıkları başarı, üniversite şartları ve 240 AKTS haklarını tamamlaması halinde mezun olabilirler.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Gemi İnşaatı Mühendisliği okumak isteyen kişilerin öncelikle TYT sınavından barajı geçmesi gerekmektedir. Bununla beraber kişilerin YKS sınavına girerek başarılı bir şekilde puan kazanması gerekmektedir. Gemi İnşaatı Mühendisliği okumak isteyen kişilerin özellikle fizik ve matematikle arasının iyi olması gerekmektedir. Bu bölümü okuyan kişilerin mekaniğe, araçlara ve belirli tamirat işlerine yatkın olması gerekmektedir.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Gemi İnşaatı Mühendisliği okumak isteyen kişiler bölümleri dilerlerse Türkçe veya İngilizce okuyabilirler. Bölüm içerisinde İngilizce temelli diller bulunmaktadır ancak kişiler isteğe bağlı sadece mesleki İngilizce ile öğrenimlerini sürdürebilirler.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümü okumak isteyen kişilerin matematik, fizik ve kimya gibi MF derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümü öğrencilerini SAY puan sistemi üzerinden almaktadır. Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin MF1, MF2, MF3 ve MF4 sınavlarını başarılı bir şekilde vermesi gerekmektedir.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümü sekiz dönemlik bir ders öğretimi gerçekleştirmektedir. Kişiler eğitim hayatlarında genel olarak mühendislik, denizcilik, çizim ve proje tasarımı gibi dersler göreceklerdir. Gemi inşaatı mühendisliği bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Gemi Hareket ve Manevraları

Gemi İnşaatı

Gemi Makine Mühendisliği Tasarımı

Deniz ve İş Hukuku

Gemi Geometrisi

Gemi İşletmeciliği

İleri Matematik

Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu olan kişiler özel sektörde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Kişiler istedikleri sektörde kendilerine rahat bir şekilde iş bulabilirler. Bununla beraber bu bölümden mezun olan kişiler tersanelerde ve benzeri alanlarda kariyerlerine devam edebilirler. Aynı zamanda da kişiler KPSS'ye girerek, kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Gemi İnşaatı Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Gemi inşaatı mühendisliği mezunu olan kişiler, deniz araçları ile ilgili bulunan bütün alanlarda rahat bir şekilde çalışabilirler. Aynı zamanda da bu kişiler dünyanın her yerinde rahat bir şekilde iş bulabilirler. Gemi inşaatı mühendisliği mezunu olan kişilerin çalışma alanları ise şu şekildedir;

Köprü İnşaatları

Havalimanı

Özel Sektör

Kamu Sektörü

Liman Başkanlıkları

Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Gemi inşaatı mühendisliği oldukça prestijli ve birçok kişi tarafından tercih edilen bölümlerden biridir. SAY puan sistemiyle öğrenci alan bu bölümün bulunduğu üniversiteler ise şu şekildedir;

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Piri Reis Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi