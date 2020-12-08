Gemi İnşa Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünün temelinin denizcilik ve mühendislik oluşturmaktadır ve bu bölümü seçen öğrenciler, eğitim hayatları süresince bu temeller üzerinde bir hayat sürdüreceklerdir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü, deniz taşıtlarının varlık göstermekte olduğu her alanda gemi makinelerini geliştirme, gemi makinelerinin analizini gerçekleştirmek, gemi makinelerini projelendirme ve bu makinelerin en ekonomik biçimde üretim sürecini hayata geçirmektir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Nedir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünün temelini denizcilik ve mühendislik oluşturmaktadır. dayanmaktadır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünün tercih eden öğrenciler eğitim süreçleri boyunca bu temeller üzerinde bir hayat sürdüreceklerdir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümünün Amacı Nedir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünün amacı, deniz taşıtlarının var olduğu her alanda gemi makinelerinin geliştirilmesi, analizlerinin yapılması, projelendirme ve mümkün olan en ekonomik üretimin gerçekleştirilmesini sağlayarak bünyesinde faaliyet gösterdiği kuruma, sektöre yarar ve katkı sağlayacak bireyleri yetiştirerek sektöre kazandırmak olmaktadır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunu durumundaki kişiler meslek hayatları süresince pek çok değişik görevlerde yer alacaklardır. Gemi makinelerinin projelendirilmesi, planlanması, analizinin gerçekleştirilmesi, raporlandırılması ve bünyesinde faaliyet gösterdiği kuruluşun ekonomik durumuna göre kıyaslama yapmak bu kişilerin başlıca görevleri arasında yerini almaktadır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde, öğrencilere 4 yıllık bir süreyle lisans eğitimi sağlanmaktadır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmuş olmaları ve üniversitelerinin mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olmalarının gerekliliği söz konusudur.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Mühendisliği okumak için öncelikle tercih yapılması gerekiyor ve bu tercih yapılırken de yalnızca puana göre değil de ne yapmak istendiğini bilerek ve arzu edilen mesleğe göre tercih yapmak gerekiyor.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği öğretimi 1 (bir) yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimi şeklinde verilmekte olup mezunlar lisans diploması almaktadır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümünde; Öğrenci Seçme Sınavı’nda MF4 puanı ile öğrenci almaktadır. MF4 puanı; Üniversiteye giriş sınavı olan LYS (Lisans yerleştirme sınavı)'de Türkçe, Geometri, Sosyal, Matematik, Fen, Kimya, Fizik, Biyoloji sınavlarının belli yüzdelerinin alınmasıyla hesaplanan yerleştirme puan türüne verilen addır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrenciler, 8 dönem sürecek olan eğitim hayatları süresince mühendislik, denizcilik, çizim, dizayn temelli derslerden sorumlu olacaklardır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü okumayı planlayan öğrenciler için;

- Gemi İnşaatı ve Gemi Makine Mühendisliği Tasarımı,

- Gemi Hareket ve Manevraları,

- Gemi Elektrik Sistemleri,

- İleri Matematik

- Gemi Makineleri,

- Gemi Geometrisi,

- Deniz ve İş Hukuku,

- Gemi İşletmeciliği,

- Gemi Yapı Elemanları,

- Malzeme Bilimi,

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi bölümü mezunu bireyler, mezun olduktan sonra meslek yaşamlarında özel sektör ve kamu sektöründe kendilerine çalışabilme olanağına sahiptirler. Mezun olma hakkını elde etmiş olan kişilerin büyük bir çoğunluğu, iş yaşamlarını tersanelerde sürdürmeyi seçmektedirler.

Kişilerin bahsi geçen iş imkan ve olanaklardan devlet kurumlarında yararlanabilmeleri için ise, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edecek oldukları puan belirleyici rol alacaktır.

Nerelerde İş bulabilir Ve Çalışabilir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Mezunlarının iş bulabilecekleri yerler arasında;

- Gemi denetim ve belgelendirme kuruluşları

- Denizcilikle ilgili kamu kurumları

- Tersane ve gemi üretimi ve tamiriyle alakalı gemi işleten kurumlar

- Gemi yan sanayi kuruluşları

- Sigorta kuruluşlarında

- Gemicilik eğitim, araştırma ve geliştirme kurumlarında teknik uzman olarak, makine mühendisliği kapsamındaki ortak alanlarda görev alabilirler.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği çalışma alanları arasında;

- Gemi ve yat yapım tersaneleri

- Limanlarda

- Küçük tekne imalatı tesisleri

- Marinalar

- Dizayn uygulama

- Bakım-onarım mühendisliği ve yöneticilik yapmak

- Gemi dizayn/tasarım büroları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü olan üniversiteler, özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri olmak üzere şunlardır;

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

- Yıldız Teknik üniversitesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi

- Piri Reis Üniversitesi