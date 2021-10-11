Gelişigüzel ne demek, ne anlama geliyor? Gelişigüzel kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Gelişigüzel kelimesi, günlük hayatımızda en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, cümlede kullanıldığı şekline göre anlam kazanıyor.

Gelişigüzel Ne Demek?

Gelişigüzel kelimesi, günlük hayatımızda sık duyduğumu ve kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Gelişigüzel kelimesi, baştan savma, rastgele, lalettayin ve herhangi anlamlarında kullanılır.

Gelişigüzel Ne Anlama Gelir?

Gelişigüzel kelimesi, öylesine ve baştan savma anlamlarında çok sık kullanılan bir kelimedir. Gelişigüzel kelimesi, özenmeden yapılan şey anlamında çok sık kullanılır.

Gelişigüzel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Gelişigüzel kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, baştan savma, lalettayin, herhangi bir ve rastgele anlamlarında sıkça kullanılır. Günümüzde günlük hayatta çok sık kullanılan gelişigüzel kelimesi, internette, televizyonda ve gazetelerde sık karşılaştığımız kelimeler arasında yer alıyor.