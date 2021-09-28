Gelişigüzel nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Gelişigüzel kelimesinin doğru yazımı..

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Gelişigüzel kelimesi ile eş anlamlı olan sözcükler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Rastgele 2- Öylesine 3- Çalakalem 4- Lalettayin



Gelişigüzel Nasıl Yazılır?



Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız sözcüklerden biri olan gelişigüzel kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:



GELİŞİGÜZEL



Gelişigüzel TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Geliş ve güzel kelimelerinden oluşan gelişigüzel, birleşik bir isimdir. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Dolayısıyla gelişigüzel kelimesinin de ayrı değil bitişik yazılması gerekir.



Gelişigüzel - Doğru

Gelişi güzel - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Duvarları gelişigüzel boyamış olmasına rağmen çok estetik görünüyor.

(Doğru kullanım)



2- Bu denli ciddi bir mesele hakkında gelişi güzel konuşmak doğru değil.

(Yanlış kullanım)