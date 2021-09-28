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Gelişigüzel nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Gelişigüzel kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Gelişigüzel
Gelişigüzel nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Gelişigüzel kelimesinin doğru yazımı..

Geliş ve güzel kelimelerinin birleşmesiyle oluşan gelişigüzel sözcüğü öz Türkçedir. Gelişigüzel, hakkında fazla düşünülmeyen, üzerinde fazla durulmamış anlamlarına gelir. Genellikle rastgele yapılan şeyler ya da söylenen sözler için bu kelime kullanılır. Gelişigüzel nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

 

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Gelişigüzel kelimesi ile eş anlamlı olan sözcükler ise şu şekilde sıralanabilir:
1- Rastgele 2- Öylesine 3- Çalakalem 4- Lalettayin

Gelişigüzel Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız sözcüklerden biri olan gelişigüzel kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

GELİŞİGÜZEL

Gelişigüzel TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Geliş ve güzel kelimelerinden oluşan gelişigüzel, birleşik bir isimdir. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Dolayısıyla gelişigüzel kelimesinin de ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

Gelişigüzel - Doğru
Gelişi güzel - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Duvarları gelişigüzel boyamış olmasına rağmen çok estetik görünüyor.
(Doğru kullanım)

2- Bu denli ciddi bir mesele hakkında gelişi güzel konuşmak doğru değil.
(Yanlış kullanım)

 

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