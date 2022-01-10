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2- Konuyla ilgili gelişigüzel bir şekilde konuşmaya başladı. (Sıfat). Gelişigüzel nasıl yazılır? Gelişigüzel kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

Geliş ve güzel kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Güzelleme 2- Güzellik 3- Güzel Avrat Otu 4- Güzelleşmek 5- Güzel Sanatlar 6- Gelişme 7- Gelişkin 8- Geliştirme

Gelişigüzel Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan gelişigüzel kelimesi, üstünde fazla düşünmeden, rastgele ve özensiz bir şekilde anlamına gelir. Bu kelimenin ayrı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor.

Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

GELİŞİGÜZEL

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Gelişigüzel Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bu nedenle gelişigüzel ayrı değil birleşik yazılmalıdır.

GELİŞİGÜZEL - Doğru

GELİŞİ GÜZEL - Yanlış

Gelişigüzel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Böyle ciddi meseleler hakkında gelişigüzel bir şekilde konuşmanızı doğru

bulmuyorum. (Doğru Kullanım)

2- Evde kullanmadığımız eşyaları gelişi güzel bir şekilde depoya koyduk.

(Yanlış Kullanım)