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Gelişigüzel nasıl yazılır? Gelişigüzel kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Gelişigüzel nasıl yazılır Gelişigüzel kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Eski Türkçe bir sözcük olan gelişigüzel kelimesi, rastgele ve üstünkörü sözcükleriyle eş anlamlıdır. Geliş ve güzel kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan bu kelime, cümle içerisinde hem zarf tümleci hem de sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Bu satırları gelişigüzel yazdım. (Zarf Tümleci)

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 2- Konuyla ilgili gelişigüzel bir şekilde konuşmaya başladı. (Sıfat). Gelişigüzel nasıl yazılır? Gelişigüzel kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik. 

 Geliş ve güzel kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Güzelleme 2- Güzellik 3- Güzel Avrat Otu 4- Güzelleşmek  5- Güzel Sanatlar 6- Gelişme 7- Gelişkin 8- Geliştirme 

 Gelişigüzel Nasıl Yazılır? 

 Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan gelişigüzel kelimesi, üstünde fazla düşünmeden, rastgele ve özensiz bir şekilde anlamına gelir. Bu kelimenin ayrı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. 

 Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 GELİŞİGÜZEL 

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 Gelişigüzel Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı? 

 Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bu nedenle gelişigüzel ayrı değil birleşik yazılmalıdır. 

 GELİŞİGÜZEL - Doğru

 GELİŞİ GÜZEL - Yanlış 

 Gelişigüzel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Böyle ciddi meseleler hakkında gelişigüzel bir şekilde konuşmanızı doğru

 bulmuyorum. (Doğru Kullanım) 

 2- Evde kullanmadığımız eşyaları gelişi güzel bir şekilde depoya koyduk.

 (Yanlış Kullanım)

 

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