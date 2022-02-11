Gelibolu nerede, nereye bağlı? Gelibolu'da gezilecek yerler ve yapılacaklar listesi

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Gelibolu ulaşımı kolay ve pek çok doğal güzelliklere sahip olması nedeniyle turizm kentlerimizden birisidir. Gelibolu mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisi olmaktadır.

Gelibolu Nerede?

Gelibolu Çanakkale ilimizin en güzel ilçelerin başında gelmektedir. Hem turizmi hem de deniz turizmi ile her yıl yerli ve yabancı turist ağırlamaktadır. Çanakkale merkeze yaklaşık 1 saat mesafede bulunmaktadır. Ulaşımı da oldukça kolaydır.

Gelibolu Çanakkale iline bağlı olsa da Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Çanakkale Boğazı ile Saroz Körfezi arasında yer alan ilçe ülkemizin kuzeybatısında yer almaktadır. Komşuları Eceabat, Şarköy, Malkara ve Keşan ilçeleridir. Ayrıca Gelibolu'nun Marmara Denizine, Ege Denizine ve Çanakkale Boğanıza kıyısı bulunmaktadır.

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Gelibolu Nereye Bağlı?

Gelibolu ülkemizde Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan illerden Çanakkale iline bağlı olmaktadır. Çanakkale'ye 1 saat uzaklıkta bulunan Gelibolu'da sayısız şehitlik ve mezarlıklar bulunmaktadır. Bu nedenle Gelibolu Yarımadasında gezebileceğiniz pek çok yer bulunmaktadır.

Gelibolu'da Gezilecek Yerler ve Yapılacaklar Listesi

Gelibolu ülkemizde tarihi ve doğal güzellikleri ile adından sıkça söz ettiren bir ilçedir. Bu nedenle Gelibolu ilçesinde hem tatil açısından hem de tarih açısından gezilip ziyaret edilecek pek çok yer bulunmaktadır. Gelibolu'da gezilecekler listesi şu şekildedir:

- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı: Muhteşem denizi ve doğal güzelliği ile Gelibolu Yarımadası mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Çanakkale il sınırları içerisinde bulunan Gelibolu Yarımadası tarihi olayları ile de çok ziyaret edilen yerlerden birisi olmaktadır. Gelibolu Yarımadasının güneyinde ise Tarihi Milli Park bulunmaktadır. 33.000 hektar bir alan üzerine kurulan milli park içerisinde Yeni Zelanda, İngiliz, Avustralya ve Fransız askerlerinin mezarları bulunmaktadır.

- Gelibolu Kalesi: Gelibolu Kalesi ilçe merkezinde bulunmaktadır. Kale Gelibolu ilçesini kuşatan unsurlardan belli bir noktadaki kulelerden ve iki suni limandan oluşmakta idi. Kale içerisinde 18. yüzyıl ortalarına kadar 300 adet tek katlı ev, cami, konaklar, su sarnıçları ve hünkar hazinesi bulunurmakta idi. Günümüzde sadece bir burcu kalmış olan kalenin sur duvarlarının bir kısmı günümüzde Namık Kemal İlkokulu bahçesi içerisinde yer almaktadır.

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- Gelibolu Mevlevihanesi: Gelibolu Mevlevihanesi 1621 yılında Azade Mehmet Dede ve dervişleri tarafından inşa edilmiştir. Dünyanın en büyük mevlevihanesi olan Gelibolu Mevlevihanesi plan bakımından Galata Mevlevihanesine benzemektedir. 400 yıllık tarihe sahip olan Gelibolu Mevlevihanesi mescidi ise askeri amaçlı yıkılmış yerine askeri hastane ve ek binaları yapılmıştır.

- Hallac-ı Mansur Türbesi Gelibolu ilme merkezinde fener yolunda bulunan Hallac-ı Mansur Türbesinin asıl adı Hüseyin Bin Mansur olarak bilinmektedir. Hallac-ı Mansur'un Türbesi Bağdat'ta bulunmaktadır. Fakat İslam ülkelerinde 7 adet türbesi bulunmaktadır. Bunlar makam olarak adlandırılmaktadır. Gelibolu ​​​​​​​Hallac-ı Mansur Türbesi ise 1407 yılında Hacı Paşa oğlu İskender Bey tarafından yaptırılmıştır. İçerisinde ise günümüzde iki mezar bulunmaktadır.

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- Gelibolu Savaş Müzesi: Gelibolu Savaş Müzesi 2017 yılının Haziran ayında ziyarete açılmıştır. Tarihin en büyük kahramanlık destanlarının yaşandığı Çanakkale Zaferinde yaşanan olayları hikayeleri ve savaşın izlerini yansıtmak amacıyla kurulmuş bir müzedir. Yapılan savaşlar sonrasında 15 yıl boyunca pek çok eşya toplanıp sergilenmek üzere Gelibolu Savaş Müzesine getirilmiştir. Müze içerisinde asker düğmeleri, şişeler, mektuplar, bombalar, silahlar, bombalar ve top mermileri gibi tarihi öneme sahip eşyalar bulunmaktadır.