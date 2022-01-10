Gelgit nasıl yazılır? Gelgit kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Gelgit kelimesinin gelgit olarak mı yoksa gel git olarak mı yazıldığı sıklıkla karıştırılmaktadır. Bitişik yazılması gereken kelimeler ayrı yazıldığında ayrı yazılması gereken kelimeler ise birleşik yazıldığında yazım yanlışı meydana gelmektedir.

Gelgit Nasıl Yazılır?

Gelgit kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Gelgit kelimesi söylenirken bir karışıklık olmasa bile yazımı sırasında sıklıkla karışıklık olabilmektedir. Gelgit kelimesinin doğru yazılışı "gelgit" olarak ifade edilmektedir. Farklı şekillerde yazılması durumunda ise kelimenin yanlış olduğunu söylemek mümkündür. Kelimenin doğru yazılması için ise gelgit şeklinde yazılması gerektiği söylenebilir.

Gelgit Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

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Gelgit kelimesi, metcezir kelimesinin eş anlamlısı olarak bilinmektedir. Gelgit kelimesinin doğru yazılışı bitişik bir şekilde olmalıdır. Türk Dil kurumuna göre de gelgit kelimesinin bitişik olarak yazıldığında doğru kabul edildiği söylenebilir. Buna bağlı olarak ise gelgit kelimesinin doğru yazılışı "gelgit" şeklinde olmalıdır. Ayrı bir şekilde yazıldığında ise gel git kelimesi farklı bir manaya dönüşmektedir. Gel git olarak yazılan kelime aynı zamanda da yazım yanlışına yol açmaktadır