Gelgelelim ne demek? Gelgelelim kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Halk arasında da çok kullanılan kelimeler içerisinde gelgelelim sözcüğü öne çıkıyor. Özellikle herhangi bir cümleyi destekleyici olarak oldukça etkili bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkündür.

Gelgelelim Ne Demek?

Gelgelelim sözcük grubu temel olarak, ‘Ne var ki’ şeklinde ifade edilir ve kullanılır. Taşımış olduğu bu anlam kapsamında amaca uygun olarak kullanılabilir.

Gelgelelim Kelimesinin Anlamı Nedir?

Gelgelelim kelimesinin anlamı ‘ne var ki’ ile aynı ifadeye sahiptir. Genelde cümlenin başında kullanılır ve cümleyi destekleyici bir etki sağlar.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit yine aynı şekilde gelgelelim sözcüğü, ‘Ne var ki’ anlamına sahip bir şekilde kullanılır.

‘’Gelgelelim bu iş çok uzadı.’’

‘’Gelgelelim o ortama girdiği zaman çok daha neşelidir.’’

Bu şekilde öne çıkan cümlelerde olduğu gibi aynı anlama üzerinden tek başına ya da cümle içerisinde kullanmak mümkün.