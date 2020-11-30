Geleneksel El Sanatları (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Geleneksel el sanatları bölümü, Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesi amacı ile okutulan bir bölümdür.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Geleneksel El Sanatları Bölümü, öğrencileri gelecek hayatlarında Ebru, seramik, halıcılık, yapmacıklı, oya yapımcılığı, deri işçiliği gibi pek çok alanda çalışma imkanına sahip olur. Bu bölümde farklı el işi ve sanatlar öğretiliyor. Bu bölüm, 2 yıllık bir önlisans bölümüdür ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul eder. Geleneksel El Sanatları Bölümünde okumak isteyen kişilerin bu nedenle bu bölüme girebilmek için yetenek sınavını geçmesi gerekiyor.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Nedir?

Geleneksel El Sanatları Bölümü, okumak isteyen öğrencilerin geleneksel el işlerine ve kültürel sanatsal faaliyetlere meraklı ve bu alanda yetenekli olması gerekir. Bu kişiler, kurumlara bağlı olarak ya da bağımsız bir şekilde çalışma imkanına sahip olabilirler. Bu bölümde öğrencilere, pek çok farklı geleneksel kültür ve sanat dalı ile ilgili uygulamalı eğitim verilir.

Geleneksel El Sanatları Bölümünün Amacı Nedir?

Geleneksel El Sanatları Bölümünün amacı, el becerisi yüksek, el ve göz koordinasyonu gelişmiş, sanatsal bakış açısına sahip, yaratıcı ve sabırlı öğrenciler yetiştirmektir. Ülkemiz çok sağlam ve çok zengin bir kültüre sahiptir. Bu kültürlerden ortaya çıkan geleneksel el sanatları ürünlerini bir meslek dalı haline getirmek ve daha çok kişinin öğrenmesini sağlamak için Geleneksel El Sanatları Bölümü, eğitim veriyor.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Geleneksel El Sanatları Bölümü mezunları, gelenekselleşmiş Türk sanatlarını genç nesillere aktarmak ve bu kültürün nesiller boyu yaşamasını sağlamak için yeni ürünler ortaya koymak için çalışmalar yapar.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Kaç Yıllıktır?

Geleneksel El Sanatları Bölümü, 2 yıllık bir önlisans bölümüdür. Bu bölümde öğrencilere uygulamalı dersler verilerek geleceğe hazırlık yaptırılması sağlanıyor. Aynı zamanda teorik derslerle el sanatları hakkında geniş çaplı bilgiler veriliyor.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Geleneksel El Sanatları Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor. Bu nedenle bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin el işi ile ilgili becerisinin olması çok önemlidir. Bu önlisans programını bitiren kişiler, ‘‘Geleneksel El Sanatları ÖnLisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır. Bölümden mezun olanlar ise Geleneksel El Sanatları Teknikeri unvanı ile çalışma hayatına adım atar. Bu Bölümü bitiren kişiler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabiliyor.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Geleneksel El Sanatları Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin el becerisi ve yeteneği olması gerekir.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Geleneksel El Sanatları Bölümü, yetenek sınavı ile öğrenci alır. Bu nedenle yetenek sınavında başarılı olmanız gerekiyor.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Dersleri Nelerdir?

Güzel Sanatlar ve Estetik Bilgisi

Temel Tasarım

Dekoratif Yüzey Boyama

Hat

Minyatür

Ebru

Seramik

Dekoratif Süs Eşya Yapımı

Geleneksel Türk Desenleri

Sanat tarihi

Geleneksel El Sanatları Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Geleneksel El Sanatları Bölümü mezunları, serbest çalışabilecekleri gibi, akademisyen, sanat danışmanı ve eğitmen unvanı alarak da çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sanat Danışmanlık Şirketleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Üniversiteler

Özel Şirket Atölyeler

Kendi Atölyeleri

Geleneksel El Sanatları Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Geleneksel El Sanatları Bölümünden mezun olan kişiler, kamu ve özel sektörde çalışma imkanı buluyor.

Geleneksel El Sanatları Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ