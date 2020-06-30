Geleneksel buluşmaya 1000 mezun ‘uzaktan’ katıldı

Ancak ODTÜ mezunları, buluşmalarını ertelememek isteyince buluşma online platforma taşındı. 27 Haziran'da dünyanın dört bir yanından mezunların katılımıyla sanal bir buluşma gerçekleştirdi. 'Bi Dünya ODTÜ'lü 2020' ismiyle hayata geçen buluşmaya, 1000'e yakın mezun, bürokrasi, basın, akademi, özel sektör, kamu ve girişimcilik dünyasından toplam 91 konuşmacı katıldı. ODTÜ’lü girişimcilerin kurduğu sanal etkinlik platformu Deal Room’da gerçekleşen buluşmada paralel 28 panel, 50’nin üzerinde sanal sınıf toplantısı ve ODTÜ'lü sanatçıların videolarından oluşan bir de mini konser gerçekleşti. Bunun yanında, platform içerisinde birbirlerini görebilen katılımcılar, gün boyu birebir tanışma toplantıları yaptı.

20 ÖĞRENCİNİN 1 YILLIK EĞİTİM GİDERİ KARŞILANACAK

Etkinlik aynı zamanda burs bağışı için bir kaynak yaratma üzerine tasarlandı. ODTÜ'lüler bu büyük buluşmaya kaydolarak ODTÜ öğrencilerine burs bağışı da yapmış olacak. Bağış, 20 öğrencinin yaklaşık bir senelik eğitimi için harcanacak. Saat 20.40’ta başlayan 'Nasıl bir ODTÜ, Nasıl bir rektör' paneline mezunların yanısıra çok sayıda öğretim üyesi de katıldı.