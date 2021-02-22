Gelen Gideni Aratır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gelen gideni aratır atasözü bir insanın elinde olanı kaybetmesi, kıymetini, değerinin bilmemesi sonucu onun yerine gelenin daha kötü olacağı, diğerini özleteceğini, aratacağını, pişmanlık hissettireceğini anlatmaktadır.

Gelen Gideni Aratır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gelen gideni aratır atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Gitmesini istediğimiz kimseden sonra gelen, giden kimsenin hatalarından daha büyüğünü yaptığı için giden için (keşke gitmeseydi) dedirtir. Yeni tanıdığımız kişiler, hayatımızdan kötü diye çıkardığımız, unuttuğumuz, sildiğimiz insanlardan daha büyük hatalar yapabilir ve daha kötü şeyler yaşatabilir. Sonrasında unuttuğumuz kişinin pişmanlığını yaşarız.

Gelen Gideni Aratır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Onu bu yanlışından dolayı gönderiyorsun ve yerine başka birini alıyorsun ama unutma ki atalarımız deneyimleriyle gelen gideni aratır demiştir.