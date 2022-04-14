Gelecek Zaman Eki Ve Kipi Nedir? Gelecek Zaman Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

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Bazı cümlelerde eylem, hem gelecek hem de duyulan geçmiş zaman eki alır. Bu cümlelere gelecek zamanın rivayeti denir. Örneğin: 1- Gelmek - Gelecekmiş.

2- Taşınmak - Taşınacakmış 3- Temizlemek - Temizleyecekmiş.

Gelecek Zaman Eki ve Kipi Nedir?

Cümle içerisinde fiillerin, daha sonra gerçekleşeceğini bildiren cümleler gelecek zaman cümlesi olarak nitelendirilir. Fiilin sonuna - ecek -acak ya da olmak, etmek yardımcı fiillerinden biri getirilir.

Olmak yardımcı fiilinin içinde yer aldığı cümlelere gelecek zamanda süreklilik denir.

Örnek Cümleler:

1- Sen işe başladığında ben de sana yardım ediyor olacağım.

2- Yarın bu saatlerde buralardan gitmiş olacaksın.

Not: Sadece ''olmak'' fiilinin kullanıldığı cümleler süreklilik bildirmez.

''Yarın saat 14.00'de Ankara'da olacağım.''

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Yukarıda cümlede olmak kelimesi ''bulunmak, varmak'' anlamında kullanılmıştır.

Gelecek Zaman Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

Olumlu Cümlelerde Gelecek Zaman Kipleri

1- Yeni yazdığım romanı ilk sana okutturacağım.

2- Yarın buraya gelirsen sana çok önemli bir şey itiraf edeceğim.

3- Bana neler yaptığını herkese duyuracağım.

4- Yarın odasını düzenlerken arkadaşıma yardım edeceğim.

5- Bu konu ile ilgili merak ettiklerini kendisine ileteceğim.

6- Yarın patronumdan maaşıma zam isteyeceğim.

7- Hayatımda ilk kez yurtdışına çıkacağım.

8- Yarın arkadaşlarla toplanıp film izleyeceğiz.

Olumsuz Cümlelerde Gelecek Zaman Kipleri

1- Ne kadar pişman olursa olsun onun özrünü kabul etmeyeceğim.

2- Madem istemiyorsun, daha fazla ısrar etmeyeceğim.

3- Ben de bundan sonra kimsenin sözüne öyle kolay kolay inanmayacağım.

4- Senin böyle insanlarla arkadaşlık etmene asla izin vermeyecek.

5- Bu, son konuşmamızdı, bir daha seni asla rahatsız etmeyeceğim.

6- Etik olmayan şeyleri meslek yaşamım boyunca hiçbir zaman onaylayacağım.

7- Canımı ne kadar yakarsa yaksın geçmişe asla dönüp bakmayacağım.

Not: Bazı gelecek zaman cümlelerinde fiiller şimdiki zaman eki (-yor) alır. Örneğin, ''Yarın sizinle gelemiyoruz'' cümlesinde ''gelemiyoruz'' kelimesi aslında ''gelemeyeceğiz'' anlamında kullanılmıştır. Bu tür cümlelerde fiilin aldığı eklere değil kiplere değil anlama bakılmalıdır.

Diğer Örnekler:

1- Yarın Paris'e uçuyorum.

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2- Haftaya başka bir şehre taşınıyor.

Soru Cümlelerinde Gelecek Zaman Kipleri

1- Bir daha onunla hiçbir zaman görüşmeyecek misin?

2- Yarın bizimle İlayda'nın doğum günü partisine gelmeyecek misin?

3- Dediğim mekana uğramayacak mısın?

4- Gerçekten her şeyi bir yere bir kenara bırakıp bu şehri terk mi edeceksin?

5- Ortada hiçbir neden yokken ondan ayrılacak mısın?

6- Bana dün akşam neler yaşandığını anlatmayacak mısın?

Gelecek ve Geçmiş Zaman Kiplerinin Birlikte Kullanılması

Bazı cümlelerde fiile hem geçmiş zaman eki (-dı, di, mış, muş) hem de gelecek zaman eki (-ecek, -acak) getirilir.

Örnek Cümleler:

1- Dediğine bakılırsa bir daha bizimle konuşmayacakmış.

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2- Ben de tam sana bunu soracaktım.

3- Eğer tüm bu talihsizlikler yaşanmasaydı ona evlenme teklifi edecektim.

4- Az daha onun sözüne inanıp en yakın arkadaşlarımı karşıma alacaktım.

5- Sen olmasaydın şimdi kim bilir Şimdi nerede, ne durumda olacaktım.

6- Yanımıza Yarın değil öbür gün gelecekmiş.

7- Bizim için Mithat Bey ile bir kez daha konuşacakmış.

8- Hani benden hiçbir zaman vazgeçmeyecektin?