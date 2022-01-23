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MEB'in sitesinde yer alan habere göre; "Gelecek mesleki eğitimde" sloganıyla hazırlanan kamu spotunda, mesleki eğitim merkezlerine ortaokul mezunu herkesin yıl boyunca kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9-10-11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u, 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta olanağının da anlatıldığı spotta, mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların diploma alabileceği ve belgeleriyle kendi iş yerlerini açabileceğine de dikkat çekildi.

Kamu spotunu izlemek için tıklayınız.