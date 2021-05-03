Geleceğin yükselen yıldızı: Mekatronik

Yakın gelecekte robotların hayatımızı çok daha fazla kolaylaştıracak önemli enstrümanlar olacağını belirten Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başkanı Dr. Müh. Hamdullah Merdane, Mekatronik, bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamaları yaklaşımına verilmiş tanımdır. Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin yanı sıra robotik sistemler, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay zeka ile sanal gerçeklik alanlarını da kapsamaktadır. Geleceğin robotlu dünyasında mekatronik her geçen gün daha fazla önem kazanan bir disiplin olacaktır. Mekatronik geleceğin meslekleri arasında yerini aldı diye konuştu.

YAPAY ZEKA VE SANAL GERÇEKLİK ALANLARINI DA KAPSIYOR

İlk kez 1969 yılında Japon Yasukawa Elektrik Şirketinden bir mühendisin kullandığı Mekatronik deyiminin, mekanik ve elektronik kelimelerinin birleştirilmesinden oluştuğunu belirten Hamdullah Merdane, Mekatronik, bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamaları yaklaşımına verilmiş tanımdır. Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin yanı sıra robotik sistemler, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay zeka ile sanal gerçeklik alanlarını da kapsamaktadır dedi.

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ ÇOK İYİ YETİŞTİRMELİ

Endüstri 4.0, havacılık ve uzay sektörü, sağlık sektöründe hastalık tanım ve tedavisi başta olmak üzere birçok alanda Mekatronikin elzem bir disiplin olduğunu belirten Dr. Müh. Merdane, mekatroniğin gelecekte öneminin artacağına vurgu yaptı. Mekatronik, multidisipliner bir alan olması nedeniyle bu alanda okuyan öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri ve her olanağı kullanarak bilgi dağarcıklarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Merdane, sürekli değişen teknolojiyi de takip etmelerini önerdi.