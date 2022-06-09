Geleceğin yazarları kitap yazdı

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ekim ayında başlatılan “Geleceğin Yazarları Projesi”ne, ilkokul ve ortaokul kademelerinden 200 okul katıldı. Öğrencilerin 4 aylık eser yazım sürecinin ardından, okul proje ekibi uygun görülen eserleri derledi. Toplam 6 bin öğrencinin elle yazdığı şiirler, öyküler ve çizdiği resimler, dijital ortama aktarılarak kitap haline getirildi ve basıldı. ‘Hayallere Uzanan Minik Eller’, ‘Renkli Kalemler’, ‘Kanatlı Hayaller Durağı’, ‘Asrın Minik Kalemleri’, ‘SOBE’, ‘Yazıyorum’, ‘Minik Kalplerden Dökülen Hayaller’, ‘Evdeki Bulut’ gibi isimler altında basılan kitaplar, Konak Meydanı’nda düzenlenen ‘Geleceğin Yazarları Kitap Fuarı’nda da okuyucuyla buluştu.
RESİMLEDİLER
Proje dahilinde her okul ve her öğrenci serbest bırakıldı. Öğrenciler şiir, masal, öykü, fabl türlerinde eserler yazdı. Birçok kitaptaki resimler de öğrenciler tarafından çizildi. Projenin hedefi ise öğrencilerin duygu ve düşünce dünyalarını kültürel ve evrensel değerler etrafında açığa çıkarmak ve Türkçe ile edebiyat arasında güçlü köprüler kurmak.
NİCE YAZARLAR YETİŞECEK
Dr. Murat Mücahit Yentür - İzmir İl Milli Eğitim Müdürü: “Okumanın temel faktörü yazmaktır. Ancak yazma bilincinde bir cesaretsizlik mevcut. Biz öğretmenlerimizi yüreklendirerek yazarlık atölyeleri kurduk. Özellikle ilkokul ve ortaokulda çocukların duygu ve düşüncelerini, anılarını, hissiyatını kaleme dökmelerini istedik. Yazdıklarının kitapla karşılık bulduğunu görerek, cesaretle geleceğe doğru adımlar atmalarını istedik. Öğrenciler arasından nice şairler, yazarlar çıkacağına inanıyorum.”
YAZARLIK AKADEMİSİ
İLK olarak öğretmenler için 12 haftalık yazarlık akademisi düzenlendi. Ardından da öğretmenler akademide ele alınan klasik ve çağdaş yöntem-tekniklerini sınıflarda uyguladı.