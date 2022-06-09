Geleceğin yazarları kitap yazdı

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İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ekim ayında başlatılan “Geleceğin Yazarları Projesi”ne, ilkokul ve ortaokul kademelerinden 200 okul katıldı. Öğrencilerin 4 aylık eser yazım sürecinin ardından, okul proje ekibi uygun görülen eserleri derledi. Toplam 6 bin öğrencinin elle yazdığı şiirler, öyküler ve çizdiği resimler, dijital ortama aktarılarak kitap haline getirildi ve basıldı. ‘Hayallere Uzanan Minik Eller’, ‘Renkli Kalemler’, ‘Kanatlı Hayaller Durağı’, ‘Asrın Minik Kalemleri’, ‘SOBE’, ‘Yazıyorum’, ‘Minik Kalplerden Dökülen Hayaller’, ‘Evdeki Bulut’ gibi isimler altında basılan kitaplar, Konak Meydanı’nda düzenlenen ‘Geleceğin Yazarları Kitap Fuarı’nda da okuyucuyla buluştu.

RESİMLEDİLER

Proje dahilinde her okul ve her öğrenci serbest bırakıldı. Öğrenciler şiir, masal, öykü, fabl türlerinde eserler yazdı. Birçok kitaptaki resimler de öğrenciler tarafından çizildi. Projenin hedefi ise öğrencilerin duygu ve düşünce dünyalarını kültürel ve evrensel değerler etrafında açığa çıkarmak ve Türkçe ile edebiyat arasında güçlü köprüler kurmak.

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Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için hazırlanan projede, minik kalemlerin yazdığı eserlerde temalar sevgi, Atatürk , çevre ve hayvanlara duyarlılık olarak göze çarpıyor. Kendi hikâyesini yazanlar da var. Pandemi döneminde bahçede bulduğu tahtalarla ok ve yay yapmaya başlayan bir öğrenci, şimdi milli bir okçu olma yolunda attığı adımları kaleme aldı. Kalem tutmakta zorlanan özel öğretim öğrencisi, bu proje sayesinde hem fiziksel hem de kendini ifade etme yeteneğinin gelişmesini yazdı.

NİCE YAZARLAR YETİŞECEK

Dr. Murat Mücahit Yentür - İzmir İl Milli Eğitim Müdürü: “Okumanın temel faktörü yazmaktır. Ancak yazma bilincinde bir cesaretsizlik mevcut. Biz öğretmenlerimizi yüreklendirerek yazarlık atölyeleri kurduk. Özellikle ilkokul ve ortaokulda çocukların duygu ve düşüncelerini, anılarını, hissiyatını kaleme dökmelerini istedik. Yazdıklarının kitapla karşılık bulduğunu görerek, cesaretle geleceğe doğru adımlar atmalarını istedik. Öğrenciler arasından nice şairler, yazarlar çıkacağına inanıyorum.”

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YAZARLIK AKADEMİSİ



İLK olarak öğretmenler için 12 haftalık yazarlık akademisi düzenlendi. Ardından da öğretmenler akademide ele alınan klasik ve çağdaş yöntem-tekniklerini sınıflarda uyguladı.