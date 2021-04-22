Geleceğin tasarımcıları seçildi

Türkiye genelinde Moda Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık ve İç Mekan Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Tasarıma Değer’ yarışmasının Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmanın 1’incisi Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümünden Ayşegül Çelik oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Meryeme Nuselin Aktaş 2’nci, Orta Doğu Teknik Üniversite’sinden İpek Bakacak ise üçüncü oldu.

200’E YAKIN ÖĞRENCİ KATILDI

Üniversite öğrencilerinin kariyerlerine katkı sağlamayı, yeni tasarımcıların desteklenmesi ve ev tekstili sektörüne yenilikçi bakış açısı katmak amacıyla düzenlenen yarışamaya Türkiye genelinde 55 üniversiteden 200’e yakın öğrenci katıldı. 10 gün süren dijital halk oylamasında ilk 20’ye giren yarışmacılar, tasarım ve tasarımın hikayeleri göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Yarışmanın birincisi “uyum” kavramını öne çıkaran, teknolojiyi merkeze alan ve geçmişle geleceği bir araya getiren tasarım oldu. Tasarımında Wabi Sabi felsefesinden ilham alan yarışmanın ikincisi kusurun güzelliğine vurgu yaparak, geçmişin bize kattıklarıyla yeni dünyanın sürükleyiciliği konu alıyor. Yarışmanın üçüncüsü ise insan kavramını ön plana çıkardığı tasarımında, yeni dünya düzeninde farklı sosyal çevrelerden gelen bireylerin ortak, tarafsız ve eşit platform olan sosyal medyada bir araya gelmesiyle birlikte empati, dayanışma ve birlik kavramlarının güçleneceğini vurguluyor.

KAZANANLAR ÖZEL ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

Yarışmanın birincisi İtalya’nın Milano şehrinde her yıl düzenlenen ve tasarım dünyasının bir araya geldiği 2022 Milan Design Week’e 3 günlük katılım hakkı kazandı. Yarışmanın ikincisi tasarımcıların büyük bir beğeniyle kullandıkları Apple Macbook Pro’nun sahibi olurken, üçüncü ise Türkiye’nin en yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademi’sinde eğitim programına katılma fırsatı elde etti. Jüri değerlendirmesinde ilk 10’a girmeyi başaran yarışmacılar ise özel olarak hazırlanan hediye paketinin sahibi oldu. Aynı zamanda ön elemeyi geçerek dijital halk oylamasına girmeye hak kazanan 50 tasarım arasından ilk 3’e giren yarışmacılar da ödüllendirildi.

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Yeni Dünya temasıyla hazırlanan tasarımlar, Cotton Box’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Yöneticisi Emin Mert Turgut ve tasarım ekibinden Büşra Uğraş ve Bahar Yeniçeri, İstanbul Moda Akademisi eğitmenleri Burcu Yıldırım, İpek Karaca Üstün, Tuba Yıldırım ve Marie Claire Maison dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fulya Bozkurt ve sosyal medya içerik üreticisi Sibel Çikler’in yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Genç tasarımcılara yeteneklerini gösterme fırsatı sunmak, kariyer planlarına destek olmak, ev tekstili sektöründe tasarımın önemini önemine vurgu yapmak ve yeni bir bakış açısı katmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Nuri Turgut,“Öncelikle yarışmayı kazanan yarışmacıları yürekten tebrik ediyorum. Düzenlediğimiz “Tasarıma Değer” yarışmamız ile ülkemizdeki genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak, onları yeni şeyler üretmeye teşvik etmek istedik. Yarışmamız tahminimizden çok daha fazla ilgi gördü ve öğrencilerden çok güzel geri dönüşler aldık. Ülkemizde yaşayan öğrencilerin, genç tasarımcıların gelecekten beklentilerini, hayallerini ve kendi Yeni Dünya’larını görebilmek amacıyla temamızı özenle belirledik ve gerçekten çok başarılı tasarımlar ortaya çıktı. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz tasarım yarışmamızı geleneksel hale getirerek birçok öğrencinin hayatına dokunmak için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.