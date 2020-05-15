Geleceğin sistemi: Harmanlanmış eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi’nin düzenlendiği çevrimiçi basın toplantısında Türkiye’nin Uzaktan Eğitim Raporu açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derin Atay’ın hazır bulunduğu toplantıda 4 ilde 13 bin öğrenci, 25 bin veli ve 5 bin öğretmen üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları değerlendirildi. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Derin Atay, yapılan araştırmayı tüm eğitim paydaşları açısından değerlendirerek, “Bu rapora bakınca anlıyoruz ki gelecekteki en yararlı eğitim sistemi harmanlanmış eğitim” dedi.

Araştırmanın en önemli kısmı öğrencilerin uzaktan eğitimi isteyip istemediği oldu. İstanbul, İzmir, Antalya ve Kocaeli illerinde yapılan araştırma kapsamında görüşülen öğrencilere göre, online eğitim her ne kadar faydalı olsa da yüz yüze dersler daha etkili. Bahçeşehir Üniversitesi’nin 10-20 Nisan tarihleri arasında hazırladığı araştırma sonucunda ortaya çıkan Türkiye’nin Uzaktan Eğitim Raporu’na göre öne çıkan maddelerden bazıları şöyle:

İLKOKULLAR OKULUNU İSTİYOR

- İlkokul öğrencilerinin yüzde 75’i öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyuyor

- İlkokul öğrencilerinin yüzde 65’i devam eden uzaktan eğitim derslerinden memnun

- Uzaktan eğitimde verilen ödevlerin yüzde 80’i zamanında yapılıyor

LİSE VE ORTAOKUL DEVAM EDEBİLİR

- Lise ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 53’ü uzaktan eğitim ile derslerine devam etmeyi isterken, yüzde 22’si konuyla ilgili kararsız

- Lise ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 51’i uzaktan eğitimde motivasyon zorluğu çekiyor

- Öğrencilerin yüzde 62’siyse uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını düşünüyor

ÖĞRETMENLERE GÖRE İKİSİ BİR ARADA

- Öğretmenlerin yüzde 80’i daha önce uzaktan eğitim deneyimi yaşamadıklarını belirtiyor

- Öğretmenlerin yüzde 81’i uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeyle birleşmesinin faydalı olacağına inanıyor

- Öğretmenlerin yüzde 38’i gelecekte uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre daha çok tercih edileceğini düşünüyor

VELİLER SINIF-İÇİ EĞİTİM DİYOR

- Velilerin yüzde 83’ü uzaktan eğitimin sınıf içi eğitim yapılamadığında destek olarak yapılması gerektiğine inanıyor

- Ebeveynlerin yüzde 76’sı uzaktan eğitim ile ders yapmaktansa sınıf-içi eğitimi tercih ediyor

- Velilerin yüzde 44’ü çocuklarının uzaktan eğitim etkinliklerine odaklandığını söylüyor. Bu konuda kararsız olanlar yüzde 30 oranında.

- Velilerin yüzde 49’u uzaktan eğitimin başarısının öğretmene bağlı olduğunu düşünürken, yüzde32’si bu konuda kararsız durumda

‘DÜNYADAKİ EN FAZLA ÖRNEKLEMEYE SAHİP ARAŞTIRMA’

Araştırma süreci ile ilgili bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Pandemi sürecinde eğitime erişim ve devamı için uzaktan eğitim farklı metotlarla uygulanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültemizin değerli akademisyenleri uzaktan eğitim sürecinin öğrenci, öğretmen ve veli boyutunu ele alarak elde edilen veriler sonucunda bir araştırma raporu ortaya çıkardı. Bu rapor, dünyada şu anda en fazla örnekleme sahip araştırmaya dayanıyor. Araştırma ile elde edilen paydaş görüşlerinin, normalleşme sürecinde eğitim tasarımları ve reformlarını nasıl yapacağımıza ilişkin yol haritasını belirlemede büyük önemi var” diye konuştu.