Geleceğin öğretmenlerine anlamlı hediye

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English Home ile Herkese Kitap Vakfı’nın yaptığı iş birliğiyle Türkiye’nin dört bir yanında bulunan geleceğin 2000 öğretmenine dünyanın en iyi öğretmenleri listesine adını yazdıran ilk Türk öğretmeni Dilek Livaneli’nin yazdığı kitap hediye edilecek.

EĞİTİM FAKÜLTELERİNE GÖNDERİLECEK

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan eğitim fakültelerine ücretsiz gönderilecek kitaplar fakülte yönetimleri tarafından öğretmen adaylarına dağıtılacak. Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, “Öğretmenler Günü’nde ülkemizin geleceğini şekillendirecek ve eğitimin temel taşı olacak öğretmen adaylarına birer kitap hediye etmek istedik.. Yazar Dilek Livaneli’nin başarı hikayesinin anlatıldığı kitapta yer alan ipuçlarının tüm öğretmen adaylarına ilham vereceğine inanıyorum. Tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretmenler günü kutlu olsun” dedi.