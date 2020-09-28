Geleceğin meslekleri nelerdir? Geleceğin meslekleri ve maaşları listesi

Biyo-teknoloji, yapay zeka ve geliştirilen yeni yazılımlar, geleceğe yön verecek olan yeni meslek dallarının ortaya çıkmasında etkili oldu. Bu mesleklerin ortak özelliği teknoloji destekli olması ve çağın sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretebilmesidir. Kol gücüne olan gereksinimi en aza indiren bu iş kolları, şimdiden geleceğin en saygın meslekleri arasında gösteriliyor

Geleceğin Meslekleri Nelerdir?

1- Gerontoloji / Geriatri Uzmanı:

Dahiliye uzmanı olan kişiler 3 yıllık bir eğitim sürecinden geçerek geriatri uzmanı olabilirler. Günümüzde, açıklanamayan nedenlerden dolayı akut ve kronik bir şekilde seyreden birçok yeni hastalık ortaya çıktı. Bu hastalıkların teşhis edilmesinde ve tedavilerinin uygulanmasında geriatri uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor. Gelecek yıllarda çevresel nedenlerden dolayı bu tür rahatsızlıkların daha da artacağı ön görülmektedir. Bu nedenle geriatri uzmanlığı, şimdiden geleceğin en çok ihtiyaç duyulan meslekleri arasında yer alıyor.

2- 3D Yazıcı Mühendisliği:

3D printerlar günümüzün en yüksek teknolojilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yazıcılar şimdiden, endüstriyel üretim alanında devrim niteliğinde değişimler yaşanmasını sağladı. Artıkü bilgisayardaki dosyaya çizilen her şeyin 3 boyutlu çıktısını almak mümkün. 3d yazıcılar yüzük, küpe, bileklik ve kolye gibi takılar üretilebiliyor. Bunun yanı sıra tasarlanan birçok süs eşyası, topuklu ayakkabı, kıyafet ve oyuncak da seri bir şekilde üretilebilen diğer ürünler arasında yer almaktadır. Yakın gelecekte endüstriyel üretim merkezlerinin tamamında bu cihazların kullanılması bekleniyor. 3d yazıcı mühendisliği ise geleceğin en prestijli mesleklerinden biri olarak kabul ediliyor.

3- Pilotluk:

Her geçen yıl dünya genelinde sefer yapan uçak sayısı artıyor. Günümüzde artık milyonlarca kişi sadece yurt dışına giderken değil yurt içi seyahatlerinde de uçağa binmeyi tercih ediyor. Aynı zamanda hava yolu taşımacılığı da ithalat ve ihracatın çok daha hızlı ve maliyetsiz yapılmasında en önemli etkendir. Tüm bunların toplamında günümüzde olduğu gibi gelecekte de pilotluk en saygın mesleklerden biri olacak.

4- Diş Hekimliği:

İnsanların yaşam seviyesi arttıkça beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Buna bağlı olarak diş hekimlerine olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde diş doktorlarına olan ihtiyacın çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

5- CEO:

CEO'nun iş tanımı çalıştıkları şirketlere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak şirketlerin gelecekteki stratejilerini planlayan CEO'lar günümüzde de ortalamanın çok üstünde maaş alıyor.

Bu 5 meslek dışında geleceğin meslekleri arasında Genetik Uzmanlığı, Diyetisyenlik ve Bilgi Teknolojileri Uzmanlığı da yer alıyor.

Geleceğin Meslekleri ve Maaşları Listesi

1- Gerontoloji / Geriatri Uzmanlığı:

En Düşük Maaş - 5.000 TL

En Yüksek Maaş - 8.000 TL

2- 3d Yazıcı Mühendisliği:

En Düşük Maaş -10.000 Tl

En Yüksek Maaş -15.000 TL

3- Pilotluk:

En Düşük Maaş - 21.000 TL

En Yüksek Maaş - 32.000 TL

4- Diş Hekimliği:

En Düşük Maaş - 5000 TL - 6000 TL

En Yüksek Maaş - 10.000 TL - 12.000 TL

5- CEO:

En Düşük Maaş - 20.000 TL

En Yüksek Maaş - 25.000 TL

6- Genetik Uzmanı

En Düşük Maaş - 15.000 TL

En Yüksek Maaş - 20.000 TL

7- Diyetisyenlik:

En Düşük Maaş - 5.000 TL

En Yüksek Maaş - 7.000 TL

8- Bilgi Teknolojileri Uzmanlığı

En Düşük Maaş - 18.000 TL

En Yüksek Maaş - 25.000 TL