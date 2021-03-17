Geleceğin liderlerine burs imkânı

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve tahıl ticareti alanında faaliyet gösteren Cargill işbirliğine başlatılan ‘Geleceğe 60 Lider’ programı, 60’tan fazla kız öğrenciye staj, mentorluk, proje yarışmaları, workshop, fabrika ziyareti gibi eğitici çalışmalara katılma imkânlar sunuyor. Program kapsamında 66 öğrenciye burs desteği sağlandı.

‘ÖNCELİK CİNSİYET EŞİTLİĞİ’

‘Geleceğe 60 Lider’ gibi programlarla, topluma fayda sağlamak için çalıştıklarını belirten Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu toplumsal cinsiyet eşitliğinin öncelik olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Cargill olarak kadınların çalışan, girişimci, çiftçi, eğitimci ve öğrenci olarak, küresel ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Sadece şirketimiz bünyesinde değil, toplumumuzda da cinsiyet eşitliğine öncelik veriyoruz. Kapsayıcı toplumların değer yarattığına inanıyoruz. Cinsiyet eşitliğinin hayatımızın bir gerçeği haline gelmesi için gerekli tüm çabayı göstermeye kararlıyız. Bu çabamız bazen yönetim kurullarımızda cinsiyet eşitliği sağlamak, bazen de gıda, tarım ve beslenme alanlarında kadınların ön saflarda yer alması için eğitim ve çalışma olanakları sağlamak üzere hayat buluyor. İnsanların başarıya ulaşabildiği bir kültür inşa etmek için somut adımlar atıyoruz. Bu programa katılan öğrencilerimizin Türkiye’nin geleceğine ışık tutacaklarına inanıyoruz.”

‘KÖPRÜ OLMAKTAN MUTLUYUZ’

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ise geleceğin kadın liderlerini yetiştirmeye odaklanan programa yönelik vakıf vizyonlarını şöyle anlattı:

“54 yıldır hizmet veren, Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olarak ana amacımız, imkânları kısıtlı başarılı öğrencilere burs vermek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak. TEV, bir yılda ortalama 7 bin öğrenciye burs sağlıyor ve bu sayıyı pandemi döneminde 7 bin 500’e çıktı. Toplam bağışçılarımızın yüzde 65’ini kadınlar oluşturuyor. Kurumların ve özellikle bireysel kadın bağışçıların desteğiyle kız öğrencilere verdiğimiz burslar 20 yılda yüzde 35’lerden yüzde 55’lere ulaştı. Güncel olarak sahada yaptığımız önemli işbirliklerinin arasında yer alan, Türk endüstrisinin köklü şirketlerinden Cargill’in başlattığı ‘Geleceğe 60 Lider’ programına seçilen kız öğrenciler, TEV bursiyeri öğrencilerimiz arasından seçildi. Programda mentorluk, yerinde eğitim, Ar-Ge projelerine katılım gibi olanaklardan yararlanacak kız bursiyerlerimiz, mesleki donanım kazanma ve gelecekteki başarılarının tohumlarını atma fırsatı yakalayacak. Özellikle pandemide öğrenimlerine evden devam eden kızlarımızın ev işi ve bakım yükü daha da artmış, öte yandan sosyalleşme imkanları hiç kalmamış durumda. Eğitim, hayata eşit katılımları için tek fırsatları, tek şansları, tek umutları. Bu anlamda Cargill ile birlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hedefleri adına köprü olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz.”