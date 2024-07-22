Geleceğin bilim insanları ‘Çocuk Evleri’nde yetişiyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası çocuklara bilim odaklı eğitim veren ‘Bilim Kuşağı Atölyeleri’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki çocuk evlerinde kalan ve devlet koruması altında bulunan çocuklara da hizmet verecek. Çocukların erken yaşta deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarına, bilim ve teknolojiye yönelik ilgi ve merak duygularının artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan ‘Bilim Kuşağı Atölyeleri’ projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle 3 yıl içinde Türkiye’deki Çocuk Evleri’nde kalan 8-13 yaş arasındaki tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda Malatya Çocuk Evi’nde gerçekleştirilen atölyede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran çocuklarla bir araya geldi.

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HAYALLERİNİN GERÇEKLEŞMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Atölye ziyaretinde konuşan Bakan Yardımcısı Yenigün, Bakanlık koruması altındaki çocukların bakış açılarını geliştirmek, özgüvenli ve donanımlı yetişmelerini sağlamak amacıyla onları birçok alana yönlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bilim Kuşağı Atölyeleri projesiyle çocuklarımızın bilimsel düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı ve fen bilimleri alanına yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Proje sayesinde, bu kuruluşlardan daha fazla bilim insanı çıkacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın robotik kodlama eğitimi alma imkânı bulacakları bu projeyle geleceklerinin şekillenmesine, yeteneklerinin keşfedilmesine ve hayallerinin gerçekleşmesine de katkı sağlamayı umuyoruz.”

PROJEYLE 250 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA ULAŞILDI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise deprem bölgesinde 750 bin çocuğa ulaşma hedefiyle atölye çalışmalarının başladığını dile getirerek, “Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle 2023 yılında başlattığımız bu projede şimdiye kadar deprem bölgesi başta olmak üzere 67 ilde 250 bini aşkın çocukla buluştuk. Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsoru olarak, daha önce de Çocuk Evlerinde yaşayan çocukların satrançla tanışmasına vesile olmuş ve bunun onların eğitim yaşamlarını nasıl olumlu etkilediğini görmüştük. Buradaki çocuklar da Bilim Kuşağı Atölyeleri’nde öğrendikleriyle gelecekle ilgili daha da umutlu hayaller kuracak ve atölyede tanıştıkları abla ağabeyleri gibi olmak için eğitimlerini tamamlayacak” dedi.