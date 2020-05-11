Geleceği şekillendiren meslek: Mekatronik mühendisliği

İlk kez 1969'da Japon bir mühendis tarafından kullanılan 'mekatronik' kelimesi, makine ve elektronik mühendisliği alanlarının birleşmesi anlamına geliyor. Mühendislik eğitiminde disiplinler arası bir dal olarak kabul edilen mekatronik mühendisleri, çağın meslekleri olan ve ülkelerin ekonomik kalkınmasına pozitif etki eden biyomedikal, otomotiv, kontrol, haberleşme, yazılım, robotik ve malzeme üretimi ve kontrolü gibi alanlarda çalışabiliyor.

Hibrid araçlar geliştirerek sürdürülebilir bir çevreye hizmet eden, kalp pili gibi medikal buluşlarla bireylerin yaşam kalitesini yükselten mekatronik mühendisliği, çok geniş bir uygulama alanı olan ve geleceği şekillendirecek disiplinler arası mesleklerinden biri. Bu alanda öğrencilerini geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla çalışmalar yürüten Hisar Okulları, 2019-2020 eğitim yılında öğrencilerini destekleyerek onları mekatronik mühendisliğine hazırlıyor. Hisar mekatronik takımları 2019-2020 sezonunu; iki turnuva şampiyonluğu, bir mükemmellik, bir tasarım, bir robot becerileri, bir turnuva finalisti ve bir jüri özel ödülü kazanarak, toplamda altı ödülle tamamladı.