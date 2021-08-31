Geely Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Geely Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Pek çok otomobil markası bulunmaktadır. Geely'de o otomobil markalarından bir tanesidir. Geely ülkemizde de satılan otomobil markalarından bir tanesi olup sadece ülkemizde değil dünya çapında hizmet veren ve üretim yapan bir otomobil markasıdır. Geely'in hangi ülkeye ait olduğu da araştırılmaktadır. Peki, Geely hangi ülkeye ait bir otomobil markasıdır? Geely ne zaman üretilmiştir? Geely ne zaman kurulmuştur? Geely tarihçesi nedir? İşte Geely markası ile ilgili tüm detaylar.
Geely ilk üretildiğinde bir buzdolabı üreten firmaydı. Uluslararası otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Geely firmasının tam adı Zheijang Geely Holding Group Co Ltd olarak bilinmektedir. Geely en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesidir. Bir holding şirketidir.
Geely Hangi Ülkenin Markası?
Geely Asya ülkelerinden olan Çin'in markasıdır. Çin'in Hangzhou kenti genel merkezidir.
Geely Nerede Üretiliyor?
Geely Çin'de üretilen bir otomobil markasıdır.
Geely Ne Zaman Kuruldu?
Geely 1986 yılında kurulmuştur.
Geely'nin Sahibi Kim?
Geely'nin sahibi Li Shufu'dur.
Geely'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Geely Li Shufu tarafından 1986 yılında kurulmuş bir şirkettir. 1986 yılında ilk kurulduğunda bir buzdolabı üretmek amacı ile kurulmuştur. Daha sonra 1997 yılında şirket otomotiv sektörüne girmeye karar verdi. Geely Auto adı ile otomotiv endüstrisine giren bu firma 20 yılı aşkın bir otomobil üretim deneyimi olmuştur. İlk özel girişimlerden bir tanesi olan Geely Çin'in en büyük özel otomotiv üretimi oldu.