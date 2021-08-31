Geely Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Geely Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Geely ilk üretildiğinde bir buzdolabı üreten firmaydı. Uluslararası otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Geely firmasının tam adı Zheijang Geely Holding Group Co Ltd olarak bilinmektedir. Geely en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesidir. Bir holding şirketidir.

Geely Hangi Ülkenin Markası?

Geely Asya ülkelerinden olan Çin'in markasıdır. Çin'in Hangzhou kenti genel merkezidir.

Geely Nerede Üretiliyor?

Geely Çin'de üretilen bir otomobil markasıdır.

Geely Ne Zaman Kuruldu?

Geely 1986 yılında kurulmuştur.

Geely'nin Sahibi Kim?

Geely'nin sahibi Li Shufu'dur.

Geely'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Geely Li Shufu tarafından 1986 yılında kurulmuş bir şirkettir. 1986 yılında ilk kurulduğunda bir buzdolabı üretmek amacı ile kurulmuştur. Daha sonra 1997 yılında şirket otomotiv sektörüne girmeye karar verdi. Geely Auto adı ile otomotiv endüstrisine giren bu firma 20 yılı aşkın bir otomobil üretim deneyimi olmuştur. İlk özel girişimlerden bir tanesi olan Geely Çin'in en büyük özel otomotiv üretimi oldu.