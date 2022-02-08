Geçmişin zıt anlamlısı nedir? Geçmiş kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Haberin Devamı

Geçmiş sözcüğünün anlam bakımından araştırmaları kişilerce yakından takip ediliyor. Geçmiş kelimesi çok kullanılan ve zıt anlamı olan bir kelimedir. Geçmiş, gelecek sözcüğüyle zıt anlamlıdır.

Geçmişin Zıt Anlamlısı Nedir?

Günümüzde aynı anlamı ifade edebilen sözcükler olduğu gibi, birbirine zıt olan sözcük türleri de bulunuyor. Bireyler anlamları zıt olan kelimelerin tamamını öğrenebilmenin yollarını arıyor. Geçmiş kelimesinin de zıt anlamlı araştırılıyor. Gelecek sözcüğü, geçmiş sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

Geçmiş Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Sözcüklerin anlamları birbirlerine zıt olabiliyor. Anlam bakımından zıt olması anlamlarının birbirlerine ters olduğunu gösteriyor. Geçmiş sözcüğüne anlamı yönünden ters olan birçok kelime bulunuyor. Gelecek sözcüğü, geçmiş sözcüğünün zıt anlamlısı olarak biliniyor.