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Geçmişin zıt anlamlısı nedir? Geçmiş kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#TDK#Geçmişin Zıt Anlamlısı Nedir#Sözlük
Geçmişin zıt anlamlısı nedir Geçmiş kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Günümüzde herhangi bir zamanı belirtmek için birçok sözcük türü kullanılıyor. Kullanılan geçmiş kelimesi geçmiş zamanı ifade eden bir sözcüktür. Geçmiş sözcüğünün anlamını bilen bireyler, zıt anlamlarını da öğrenmek adına bazı çalışmalar gerçekleştiriyor. Geçmiş sözcüğünün zıt anlamları hakkında bireylerin yaptığı araştırmalar bulunuyor. Geçmişin zıt anlamlısı nedir? Geçmiş kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları hakkında detayları derledik.

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Geçmiş sözcüğünün anlam bakımından araştırmaları kişilerce yakından takip ediliyor. Geçmiş kelimesi çok kullanılan ve zıt anlamı olan bir kelimedir. Geçmiş, gelecek sözcüğüyle zıt anlamlıdır.

 Geçmişin Zıt Anlamlısı Nedir?

 Günümüzde aynı anlamı ifade edebilen sözcükler olduğu gibi, birbirine zıt olan sözcük türleri de bulunuyor. Bireyler anlamları zıt olan kelimelerin tamamını öğrenebilmenin yollarını arıyor. Geçmiş kelimesinin de zıt anlamlı araştırılıyor. Gelecek sözcüğü, geçmiş sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

 Geçmiş Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Sözcüklerin anlamları birbirlerine zıt olabiliyor. Anlam bakımından zıt olması anlamlarının birbirlerine ters olduğunu gösteriyor. Geçmiş sözcüğüne anlamı yönünden ters olan birçok kelime bulunuyor. Gelecek sözcüğü, geçmiş sözcüğünün zıt anlamlısı olarak biliniyor.

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