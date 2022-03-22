Geçişli fiil nedir ve nasıl bulunur? Geçişli fiil örnekleri ile konu anlatımı

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Geçişli fiiller birden fazla nesne alabilir. Örnekler:

1- Paltonu ve atkını şuraya asabilirsin.

Neleri asabilirsin? Paltonu ve atkını

2- Annemi ve babamı çok seviyorum.

Kimleri seviyorum? Annemi ve babamı.

Geçişli Fiil Nedir ve Nasıl Bulunur?

Cümle içerisinde bir ya da birden fazla nesne alabilen eylemlere, geçiş fiil denir. Geçişli fiili bulmak için yükleme, ne, neyi, kimi, kimleri sorusu sorulur.

Örnekler:

1- Bu ayrıntıyı gözden kaçırmışım.

Neyi - Bu ayrıntıyı

Gözden kaçırmak - Geçişli fiil

2- Dün paylaştığım fotoğrafları beğendin mi?

Neleri - Fotoğrafları

Beğenmek - Geçişli fiil

3- Dün geceden beri ağlıyor.

Yukarıdaki cümlenin fiili ağlamaktır. Ağlamak, neyi ve kimi sorularına cevap vermediği için geçişsiz fiildir.

Geçişli Fiil Örnekleri ile Konu Anlatımı

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A- OLUMLU CÜMLELERLE GEÇİŞLİ FİİLLER

Örnek Cümleler:

1- Sence duvarları yeşile mi yoksa maviye mi boyamalıyım?

Boyamak

2- Çantaları mutfağın girişine bırakabilirsin.

Bırakmak.

3- Okul arkadaşlarımı çok özledim.

Özlemek

4- Bu kitabı tekrar tekrar okumak istiyorum.

Okumak

5- Sana sık sık mektup yazacağım.

Yazmak.

6- Genellikle bilim kurgu ve gerilim türündeki filmler hoşuma gidiyor.

Hoşuna Gitmemek

7- Çabanı her zaman takdir etmişimdir.

Takdir etmek.

8- Eski eşyaları bodruma indireceğiz.

İndirmek

9- Bugün annemle birlikte mutfağı ve salonu temizledik.

Temizlemek

10- Sana yeni çıkan kitabımı hediye etmek istiyorum.

İstemek

11- Dün gece ablamla birlikte harika bir komedi filmi seyrettik.

Seyretmek

12- Ona bu ilişkiye daha fazla devam etmek istemediğimi söyledim.

Söylemek

13- Dönüş yolunda arabayı babam sürdü.

Sürmek

14- O elinde ne varsa her zaman yoksul insanlarla paylaştı.

Paylaşmak

15- Bugün varoluşçuluk felsefesi hakkında yeni şeyler öğrendim.

Öğrenmek

16- Onu bir yerlerden hatırlıyorum.

Hatırlamak

17- Vaktin varsa çektiğim son fotoğrafları inceleyebilir misin?

İncelemek

18- Dün geceden beri onu defalarca aradım.

Aramak

19- Sorduğum soruları detaylı bir şekilde yanıtladı.

Yanıtlamak

20- Bana memleketten bir sürü hediye getirmiş.

Getirmek

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B- OLUMSUZ CÜMLELERDE GEÇİŞLİ FİİLLER

1- Bana yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.

Kabul etmemek

2- O kadar güzel ki gözlerimi ondan alamadım

Alamamak

3- Bana o kadar çok kötülük yaptılar ki onları hiçbir zaman affedemem.

Affedememek

4- Söylediği sözleri ve ettiği hakaretleri unutmadım.

Unutmamak

5- İnan ben de ne diyeceğimi bilemiyorum.

Bilememek

6- Maalesef onu ve arkadaşlarını ciddiye almıyorum.

Ciddiye almamak

7- Onun adını bir türlü hatırlayamadım.

Hatırlayamamak

8- Verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı.

Tutmamak

9- Artık insanları hiç umursamıyorum.

Umursamamak

C- SORU CÜMLELERİNDE GEÇİŞLİ FİİLLER

1- Rica etsem gömleğimi ütüler misin?

Ütülemek

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2- Bana yaşadığımı acıları unutturabilir misin?

Unutturmak

3-Bana onun hakkında daha detaylı bilgi verebilir misin?

Vermek

4- Tuzluğu uzatır mısın?

Uzatmak

5- Kitaplarını benim için imzalar mısın?

İmzalamak

6- Misafirler gelmeden önce odanı biraz temizleyebilir misin?

Temizlemek

7- Bu konuyla ilgili neler bildiğini bana da anlatır mısın?

Anlatmak

8- Saatin kaç olduğunu söyler misin?

Söylemek

9- Şu kağıtta yazılanları temize çeker misin?

Temize çekmek

10- Sen de evcil hayvanları ve onlarla vakit geçirmeyi sever misin?

Sevmek