Geçen yılki puanla bu sene girmek zor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Uzmanlara göre, sınavdaki soruların kolay olması sıralamalara yansıdı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, sınavın kolay olduğunu bu nedenle adayların beklediği gibi bir sıralamayla karşılaşmadıklarını söyledi:

PANDEMİNİN ETKİSİ

“Bu sene pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimi yapılamadığı için sınavın kısıtlı bir müfredattan olmasından dolayı AYT kısmında sorular adaylara kolay geldi. Bu nedenle geçmiş yıllara oranla daha çok soru yapılmış. Bu durum ortalamaları yükseltmiş. Ortalamalar yükselince bir sorunun net puan değeri düşmüş. Soruların daha çok aday tarafından yapılması bir puan aralığına düşen aday sayısını arttırdı. Matematik soruları kolay olunca, ortalama da 6’dan 8’e yükselince adayların sıralamalarına çok yansımış. Böyle bir farklılık ortaya çıktı. Öğrencilerin yoğunlaşma noktalarını değiştirdi. Örneğin geçen sene 350 puan alan bir aday 20 bininci sıralardayken bu yıl aynı puanı alan bir aday 30-35 bininci sıralamalarda olabilir. Adaylar beklentileri karşılayan bir sıralamayla karşılaşmadılar. Bunlar öğrencilerin tercih trendini de değiştirecektir. Yeni bir tercih güncellemesi yapacaklar.”

KORONAVİRÜS ADAY SAYISINI AZALTMADI Eğitim uzmanı Salim Ünsal, “Sınava katılımlarda düşüş olmuş ancak pandemiden dolayı daha az katılım beklerdim. Adaylar pandemiden çok fazla etkilenmemişler” dedi.

CEVAP KÂĞITLARI ERİŞİMDE

ÖSYM, adayların TYT, AYT ve YDT’nin cevap kâğıtlarını, sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla https://ais.osym.gov.tr internet adresinden dünden itibaren 10 gün süreyle erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve ‘Cevap Kâğıdı Görüntüleme’ ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

TERCİHLER 6-14 AĞUSTOS’TA

Adayların tercihlerini 6-14 ağustos tarihleri arasında yapacaklarını açıklayan ÖSYM, sınava ilişkin sayısal verileri de paylaştı. Buna göre, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 424 bin 718 aday başvurdu. 128 bin 580’i sınava girmedi. 248 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı. Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 788 bin 590 aday başvurdu. 116 bin 214 aday sınava girmedi. 67 adayın sınavı geçersiz sayıldı. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 138 bin 177 aday başvurdu. 22 bin 598 aday sınava girmedi. 105 bin 579’u ise YDT’ye girdi. Altı adayın sınavı geçersiz sayıldı.

TYT barajını geçenlerin oranı yüzde 77.32 oldu. 170 barajını geçenlerin oranı ise sayısalda yüzde 58.60, sözelde 83.02, eşit ağırlıkta 73.26, dilde 86.33 olarak gerçekleşti.

Sınav puanlarının yığınsal dağılımlarına bakıldığında TYT’de beş, sayısalda üç, sözelde bir, eşit ağırlıkta bir, dilde beş aday 500 puan aldı. YKS yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımlarına bakıldığında ise 550 ve üzeri puan aralığında TYT’de 48, sayısalda 150, sözelde üç, eşit ağırlıkta sekiz, dilde 21 adayın olduğu görüldü.

İŞTE ŞAMPİYONLAR

Bu sene Türkiye’nin farklı illerinden 15 birinci çıktı. TYT’de 500 tam puana 5 aday ulaşırken, AYT’de ve YDT’de de yine 5’er aday birinci oldu. YKS şampiyonları Hürriyet’e konuştu:

MUTLU OLACAĞIM BÖLÜMÜ YAZARIM

Gürkan İnal (TYT birincisi): TED Ankara Koleji’nden mezun oldum. Açıkçası iyi bir sonuç alacağımı düşünüyordum ama birincilik beklemiyordum. Bölüm olarak elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği istiyorum. Tercih yapacaklara önerim kendilerini nerede mutlu hissedeceklerse orayı tercih etsinler.

SAYISAL TERCİH YAPACAĞIM Alara Apa (YDT birincisi): Doğa Koleji’nden mezun oldum. Böyle bir sonuç beklemiyordum biraz sürpriz oldu. Annem Estonyalı. Rusça dersleri alıyordum. Moskova’da Rusça ile ilgili olimpiyata da katılmıştım. Ama dilden değil de sayısaldan tercih yapmayı düşünüyorum. Tıp fakültesini tercih edeceğim.

YÜZDE 60 GÖRME ENGELLİ BİRİNCİ Halid Oğuz Serçe (TYT birincisi): Aydın Uğur Okulları’ndan mezun oldum. İyi bir sonuç bekliyordum ama birincilik sürpriz oldu. Yüzde 60 görme engelim var. Sınava engelli salonunda girdim ama mercek kullanmadım. Psikoloji bölümü istiyorum. Hayalim bir üniversitede akademisyen olmak.

SONUCA ŞAŞIRDIM

Esad Yusuf Atik (AYT sayısal birincisi): Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Beşiktaş Lisesi’nden mezun oldum. Sınavdan sonra ilk 10’a girebilirim diye düşünmeye başlamıştım. Ama birinci olmama şaşırdım. Bilgisayar mühendisliğini düşünüyorum.

NEVŞEHİR’DE BİR İLKMİŞİM Hüseyin Kağan Özdemir (TYT birincisi): Nevşehir’de Özel Kardelen Koleji’nden mezun oldum. Birinci çıkmam Nevşehir’de bir ilkmiş. Ben zaten yıllardır bunu hedefliyordum. İnanmıştım ve bunun için çalıştım. Sosyoloji okumak istiyorum.