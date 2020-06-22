Geçen yılın sayısal 1’incisinden öneriler

SINAVDAN ÖNCE

Sınav öncesi son dönemde kendi adıma tavsiyem adayların mümkün olduğunca deneme pratiklerini geliştirmesi. Bunun için de süre ölçerek deneme çözümü yapmak son derece faydalı olacaktır. Bu süreçte eğer önemli olduğu düşünülen konu eksikleri varsa soru çözümü üzerinden konu tekrarı yapılması gerekir. Bu konu eksiklerini bulmak içinse deneme sınavlarındaki yanlışlar önemli bir yol göstericidir. Eğer daha önceden tuttuğunuz bir yanlış soru defteriniz de varsa bu konular üzerinden tekrar yapmak hem konu eksiğinizi kapatır hem de zihninizi diri tutar. Ezber olduğu veya kolay unutulduğu düşünülen bilgilerin de son bir hafta içerisinde tekrar edilmesi faydalı olacaktır.

SINAVE MENTAL OLARAK HAZIRLANMAK

Sınav gününe az bir zaman kala kanaatimce en önemli olan unsurlardan biri mental olarak sınava hazır hale gelebilmek. Bunu yapmanın birkaç farklı yolu var. Sınav atmosferini prova etmek adına maske ve kurşun kalemle deneme çözmek denenebilir. Ayrıca sınav anı zihinde canlandırılabilir ve bir sorunla karşılaşınca nasıl davranılacağı test edilebilir. Misal, saatin kısa bir süreliğine bozulduğunu ya da sınav sırasında horoz öttüğünü düşünün (Olmaz demeyin ikisi de başıma geldiği için söylüyorum). Sınava odaklanmanız ve konsantrasyonunuzu dağıtmamanız sınav anında başarıyı getiren faktörlerden. Bunu nasıl sağlayabileceğinizi keşfedin. Bununla birlikte sınav süresince nasıl bir strateji izleneceği, nasıl kodlama yapılacağına önceden karar vermekte fayda var. Bunlara ikinci kısımda ayrıntılı olarak değineceğim. Sınavdan birkaç gün önce çalışmanızı hafifletmekte yarar var. Mesela deneme çözmek yerine ders kitaplarına bir göz gezdirmeniz, eksik olduğunuzu hissettiğiniz konularda ufak tekrarlar yapmanız sınava yorulmamış ve zihniniz açık bir şekilde girmenizi sağlayacaktır. Eğer imkânınız varsa sınava gireceğiniz salonları sınavdan önce ziyaret edin. Sınıfınızı, sandalyenizi tanıyın. Bu heyecanınızı biraz alacaktır. Sınavdan önceki günse uyku düzeninizi bozmayın, kendinizi fazla yormayın. Heyecandan uyuyamazsanız mümkün olduğunca o gece sınavı düşünmeyin, güzel anılarınız ya da mutlu anlarınız varsa onları hayal edin. En azından gözlerinizi kapatın o bile sizi uykusuzluktan bir nebze kurtaracaktır. Sınav sabahı ise her zaman yaptığınızdan çok farklı bir kahvaltı yapmayın, sade ama sizi zinde tutacak bir öğünle sınava girin. Sınav salonuna giderken asla yapamazsam ne olur diye düşünüp umutsuzluğa kapılmayın, kendinize inanın ve kendinizi motive edin.

SINAV ANINDA

Bu kısımda da sınav anına değinelim. Sınav salonuna mümkünse 30 dakika önce gelerek atmosferi görün, sınav alanınızı hazırlayın. Örneğin sıra oynuyorsa gözetmenden rica edin veya peçeteyle düzeltin. Kalan süre içerisinde mümkün olduğunca kendinizi diğer adaylardan soyutlayın ve sınavla kendinizi ön plana koyun. Optiğinizi dikkatle kodlayın, kaldı ki görevliler size o süreçte yardımcı olacaklardır. Sınav başladığında da planladığınız şekilde sınava başlayın. Belli aralıklarla saate bakmayı ihmal etmeyin ama bunu yaparken bir denge gözetin. Eğer kodlama konusunda kendinize güvenmiyor, heyecandan kaydırma yaparım diyorsanız her sorudan sonra kodlama yapmanızı tavsiye ederim. Şahsen, bu yolu denemelerde ve sınavda tercih eden biri olarak gönül rahatlığıyla bunun en güvenilir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca ciddi bir zaman problemi de oluşturmuyor, bunun yanı sıra başka bir soruya geçerken size 2-3 saniyelik dinlenme olanağı sunuyor. Nasıl bir sıra izleneceği konusunda bunu en iyi bilecek sizlersiniz, çünkü herkesin farklı avantajları oluyor. Bunu da denemelerde deneyerek görmek benim tavsiye ettiğim. Kendim için konuşacak olursam, Fen bilimlerinden başlamayı tercih ettim çünkü kendimi iyi hissettiğim bir alanda başlayarak sınav heyecanını kırmak istedim. Sınavda bir soruya iki dakikadan uzun süre uğraşırsanız o soruyu yuvarlak içine alın ve zamanınız kalırsa geri dönün ya da birkaç farklı soru çözdükten sonra göz atın. Bu şekilde başta aklınıza gelmeyen bir şeyi fark ederek soruyu çözebilirsiniz. Uzun soruları ya da haritalı soruları çözerken metinde anahtar kelimelere dikkat edin, tüm paragrafı okumak mecburiyetinde değilsiniz. Ama bunu yaparken dikkatli olun gerekirse o sözcükleri yuvarlak içine alın. Bir Türkçe sorusunda şıkları önceden hızlıca okumak soruyu cevaplamanızı kolaylaştırabilir. Sınav süresi boyunca dikkatinizi sadece sorulara ve süreye verin. İlk gün bittiğinde mümkünse soruların cevaplarını araştırmayın (ben kendimi tutamamıştım ama doğrusu bakmamak yine de) ve dinlenin. Bakmak istediğiniz bilgiler varsa da bir göz gezdirin.

Diğer günkü sınavı da benzer şekilde yapmaya çalışın. İlk günkü sınav kadar heyecanlı olmayacaktır, süre de ciddi bir sorun teşkil etmeyecektir. Bilginize ve yorum gücünüze güvenerek soruları cevaplayın. Sınavınız erken biterse soruları tekrar etmeniz dikkat hatası yapıp yapmadığınıza bakmanız faydalı olacaktır. Umarım harcadığınız zaman ve emeğin karşılığı olarak hayallerinize kavuşursunuz. Mutlu günler diliyorum.