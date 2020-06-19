Geçen yılın birincileri anlatıyor... LGS’de başarmanın ipuçları

Ortaokul öğrencilerinin aylardır hazırlandığı büyük sınav yarın. Uzun hazırlık sürecinde eğitimciler ve aileler sınava girecek adaylara tam destek verdi ve şimdi artık herkes yarını bekliyor, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler, yarın sabah sınav salonlarında olacaklar. Peki bu sınava geçen yıl girip en üst düzeyde başarıya ulaşan öğrencilerin önerileri neler. Sınav öncesinde ve sınav sırasında nelere dikkat etmeli? Türkiye’nin önde gelen okullarına tam puanla giren öğrenciler bu konuda bakın neler söylüyor:

‘GELECEKTEKİ MESLEĞİNİZ İÇİN BİR BASAMAK SADECE’

Ömer Ali Özkan - İstanbul Atatürk Fen Lisesi: Sınav esnasında bir soruya takılınca onu atlayıp en sona bırakmak zaman kazandırır. İki şık arasında kalırsanız, o soruyu en sona bırakmak gerekiyor. Genellikle ilk düşündüğünüz şık doğru oluyor. Zorlandığınız ders hangisiyse, örneğin sayısal dersler arasında matematikse, ilk o dersin sorularını çözerek başlamak gerekiyor. Böylece çözmekte sıkıntı çektiğiniz soruları da en sona bırakabilir, diğer derslerde bildiğimiz soruları çözmek için zaman kaybetmezsiniz ve zaman yönetimiyle ilgili strese girmezsiniz. Unutmamak gerekir ki bu sınav bir amaç değil. Bizim gelecekteki mesleğimiz ya da almak istediğimiz eğitim için bir basamak sadece.

‘SINAV ARASINDA ÇİKOLATA YİYİN’

İrem Göktaş - İzmir Fen Lisesi: Sınav günü stresinden kurtulmak için sınava gireceğiniz okulu önceden ziyaret edin. Dikkat dağılması ve moral bozukluğuna yer vermemek için de son gün deneme çözmeyin. Sınav günü hafif bir kahvaltı yapın. Kahvaltıdan sonra kahve içmek uykuyu açıp sizi yatıştırabilir. Mutlaka bir gün önceden kıyafetlerinizi ve diğer eşyalarınızı hazırlayın. Yanınıza su alın. Sınav arasında da sevdiğiniz bir çikolatayı yiyin. Bu size enerji ve mutluluk verecek. Sınav esnasında sözeller içinde yoruma dayalı sorular var. Bunlara takılırsanız boş bırakıp geçin. En son yaparsınız. Soruların yanına işaret koyarsanız son kontrolde atladığınız ya da boş bıraktığınız sorulara dönme hızınız artar. Sayısal sorularında da yapamadığınız soruları boş bırakın. Boş bırakınca ya da takılınca strese karşı bir yudum su için. Bu, dikkatinizi toparlayıp soruya yeniden odaklanmanızı sağlayacak. Süre kalırsa mutlaka son kontrolleri yapın. Herkese başarılar diliyorum.”

‘AİLENİZLE SINAV DIŞINDA SOHBET EDİN’

Efe Önal - Ankara Fen Lisesi: Sınav sırasında stresimin arttığı anlarda gelecek güzel günleri düşündüm. Bunun yanı sıra 10-20 saniye nefes alıp, dinlenip tekrar sorulara dönebilirsiniz. Sayısal bölüme, kendi deneme başarılarınıza göre fenden ya da matematikten başlayabilirsiniz. Sadece çözemediğiniz sorulara tahmini ya da gelişigüzel yanıt vermeyin, boş bırakın. Boş bırakmak daha akıllıca olacak. Sınavdan birkaç gün önce deneme çözebilirsiniz ama son gün hiçbir şey yapmayın. Bu, stresinizi artırabilir. Bunun yanı sıra benim önerim ailenizle, arkadaşlarınızla sınav dışında, olumlu başka konularda sohbetler etmeniz. Bu, sizi stresinizi yönetmek konusunda destekleyecek.

‘KENDİNİZE GÜVENİN VE SAKİN OLUN’

Zeynip Seçkin - Amerikan Robert Koleji: Son gün çalışmak yerine, sizi yormayacak, rahat nefes alıp verebileceğiniz bir yerlere gitmek daha doğru olur. Sınavda heyecanımı doğru nefes alıp vererek yatıştırmıştım. Bunun faydasını gördüğüm için öneririm. Sakin olmak en önemlisi. Bunun için sınav heyecanında panik olmamak adına, ‘sakin ol’ diye yazmıştım. Sözel sorulara Türkçeden başladım. Sayısalda ise fende iyi olduğum için fen sorularından başladım. Böylece matematik sorularına yoğunlaşmak için gerekli zamanım oldu. Siz de nasıl rahat hissediyorsanız, o sorulardan başlayın. Dersten derse soru çözümlerine geçerken birkaç saniyeliğine gözümü kapatıp mutlu bir anımı düşündüm. Bunu bana öğretmenlerim önermişti. Ben de öneririm. Sakin olmak başarının sırrı diyebilirim. Yıl içinde bolca soru çözerek gerekli hızı sağladığınızı sanıyorum. Bu nedenle kendine güvenmenin sakin kalmak kadar önemli olduğunu da düşünüyorum.

BİR SORUDA ÇOK FAZLA VAKİT KAYBETMEYİN

İsmail Arda Ergene - Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi: LGS’de 90 soruda 90 net yaparak 500 puan aldım. Sınava hazırlanırken LGS'ye giriyormuş gibi sabah erken kalıp, aynı tarzda denemeler çözdüm. Evin içerisinde sınav ortamı sağladım. MEB'in yayınladığı örnek sorular çok önemli. Bunlara muhakkak bakılmalı. Sınavdan bir gün önce uykunuzu güzel alın. Sınav sabahı kahvaltı yapın. Son gün tehlikeli hareketlerden, uzun yolcuklardan, bedensel olarak sizi yoracak aktivitelerden kaçının. Ben son güne kadar test çözüyordum. Süre sıkıntısı yaşadığım için matematik üzerinde çalışıyordum. Son gün test çözmeyi bıraktım. Kafamı dağıtacak şeyler yaptım. Sınava girerken yaşanacak problemleri önlemek amacıyla içeri sokulmayacak aletleri kontrol edin. Saatiniz vs. varsa onları evde bırakın. Kimliğinizi kontrol edin, yolun uzaklığını hesaplayın. Ben soruları okurken denkleme döktüm. Soruyu okuyarak adım adım çözmeye çalıştım. Paragraf sorularının altının çizilmesini doğru bulmadım. Çünkü yanlış yapıldığında silindiğinde yırtılma tehlikesi olabiliyor. Uzun sorulardan korkmayın, kolay olabiliyorlar. Bir soruyu atladıysanız onu unutun. Aklınız o soruda kalırsa önünüzdeki soruya odaklanamazsınız. Bir soruda fazla vakit kaybetme de doğru değil. Ben önce fen bilgisini yapmaya başladım, kalan süreyi matematiğe ayırdım. Bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Bu liseyi çok istiyordum. Şu an okulumdan çok memnunum. Umduğumdan da güzel bir okul.

SINAVI GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN

İlvenaz Emir - İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi: Geçen sene yapılan LGS sınavından 500 puan aldım. Liseye Trabzon-İskenderpaşa Ortaokulu'ndan geldim. Sınava hazırlanırken bir konuyu tamamen kavramadan başka bir konuya geçmemeye ve aynı tarzda binlerce soru çözmek yerine farklı tarzlarda onlarca soru çözmeye dikkat ettim. Lütfen herhangi bir konuyu anlamak için kendinize zaman verin. Sınav günü kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük sanırım heyecana kapılmak olur. Derin bir nefes alın ve kendinize hayatınızın bu sınava bağlı olmadığını hatırlatın. “Sınavım kötü geçse ve hedeflediğim liseye gidemesem de çok çalışıp azmederek hayalimdeki üniversiteye gidebilirim” demek bana çok yardımcı oldu. Sınava girmeden önce stresten hastalanan arkadaşlarım oldu ve emin olun bildiklerinin en fazla yarısını sınava aktarabildiler. Sınavı gözünüzde büyütmeyin. LGS gibi büyük bir sınav sadece 90 soru. Sınavı büyütüp işin içinden çıkılmaz hale getirmeyin, rahatlayın ve soruları cevaplayın. Sınav günü evden çıkmadan bir saat erken kalkmak bence çok faydalı. Hatta biraz yürümek de çok işe yarayabilir. Sınava ne kadar dinç girerseniz o kadar iyi. Strese girmemeye çalışın. Unutmayın çözecek doksan sorunuz ve doya doya geçireceğiniz bir yaz tatiliniz var. Hepinize iyi sınavlar diliyorum.

HANGİ DERSTE İYİYSENİZ O TESTTEN BAŞLAYIN

Ergün Kesimci Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi: LGS’den 500 tam puan aldım. Sınavda strese girmemek için kendimi en kötü ihtimale hazırladım. Bunun sayesinde yanlış yapsam da çok üzülmeyecektim. Böyle düşünerek sınav boyunca stres yapmadım. Stres yapar gibi olduğumda 1.5 dakika bekledim bu sayede stresim yatıştı. Sınava gireceklere tavsiyem sınav sabahı ne çok ne az kahvaltı yapın. Acıkırsanız sorulara odaklanamayabilirsiniz. Çok fazla yerseniz de karnınız ağrıyabilir ve dikkatiniz dağılabilir. Bu tür küçük detaylara dikkat edin. Hangi dersiniz daha iyiyse o dersten başlayın. Sözelde Türkçe'den başlayabilirsiniz. Ama sayısalda ben daha iyi olduğumu düşündüğüm için matematikten başladım. İyi dersten başlamak daha iyi olur. Test çözerken şunlara dikkat etmelisiniz, mesela 'hangisi olumsuz değildir' diye soruyorsa ben 'olumludur' şeklinde yanına not alıyordum. Hangisi yanlıştır dediğinde eksi işareti gibi semboller koyarak kendimi hataya düşürmedim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bilmediğiniz soruyu atlayın. Arta kalan zamanınızda sorulara geri dönebilirsiniz. Bu kadar emek verdiğime değdi. Çok güzel bir okul. Güzel bir dönem geçirdim.

KENDİNİZE GÜVENİN

Salih Oğuz Pırlak - İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi: LGS'de 500 tam puan aldım. Bu seneki adaylara, hedeflerini yüksek tutmalarını ama bunu okuldan ziyade puan bazında yapmalarını tavsiye ederim. Bu şekilde puanları belli olduktan sonra okul seçimlerinde daha özgür olabilirler. Hazırlık dönemi boyunca girmiş oldukları deneme sınavları, her ne kadar belirleyici gibi görülse de esas sınavın atmosferi adayı daha olumlu bir sonuca ulaştırabilir. Kendilerine güvensinler ve yapabileceklerine inansınlar. Sınav günü soğukkanlılıklarını muhafaza etmeliler. Sınav esnasında soruları acele etmeden, paniklemeden cevaplamaları çok daha iyi olacaktır. Takıldıkları soruları zaman kaybetmeyecek şekilde tekrar okumalılar. Kodlama kâğıdını özenli bir şekilde kontrol ederek cevapları geçirsinler.