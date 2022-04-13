Gece öten kuşlar nelerdir? Gece vakti öten kuşların isimleri ve türleri

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Gece öten kuşlar arasında oldukça ilgi çeken türler bulunmaktadır. Bu kuşları öğrenerek genel kültür bilginizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca bu sayede kuşlar hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Gece Öten Kuşlar Nelerdir? Gece Vakti Öten Kuşların İsimleri ve Türleri

Gece Bülbülü

Bülbüller göçmen kuşlar olarak bilinirler. Ayrıca bu kuş türünün oldukça güzel bir sesi vardır. Bülbül türlerinden birisi olan gece bülbülü, birçok zaman gece öterek insanlarda merak uyandırır. Bu kuş türü genellikle bitkilerde bulunan küçük böcekler ile beslenir.

Baykuş

Gece vaktinde birçok kişi baykuş sesi duyabilir. Baykuş, oldukça farklı bir kuş türüdür. Bazı kişiler için bu, kuşun uğursuzluk getirdiği düşünülür. Çünkü Eski Mısırlılar bu kuşu ölümü sembolize ederek anmışlardır. Gece saatlerinde baykuş sesi duyan kişilerde o çevrede ölüm olacağını düşünürler. Tabi bu sadece batıl bir inanç olarak bilinmektedir.

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Baykuş kuşları geniş yüzlü bir kuş türüdür. Bu kuşun yüzünde kavisli ve sert tüyler bulunmaktadır. Baykuşlar gözlerini hareket ettiremezler. Bunun yerine bakmak istedikleri noktaya dönerek kafalarını hareket ettirirler. Gece öten kuşlar arasında en yayın türün baykuş olduğu görülmektedir. Bu kuş türünü çevrenizde görmek sıkça mümkündür. Zaten sevdikleri bölgelere sıkça geldikleri görülmektedir i. Yani aynı noktadan her gece baykuş sesi duyabilirsiniz.

Kumru

Kumrular genellikle güneş doğmaya yakın ötmeye başlarlar. Günün ilk ışıkları ile ötmeleri daha da çoğalmaktadır. Ancak bu, kuşların zaman zaman gece öttükleri de görülmektedir.

Kumrular, güvercingiller familyasına ait olan bir kuş türüdür. Yaşam alanlarında ise bolca bulundukları görülmektedir. Bu, kuşların küçük ve orta boylu yapıları vardır. Ayrıca ince yapılı kumru görmekte mümkündür. Bu kuş türünün uzun yıllar yaşaması mümkündür. Bunun yanında yumurta yaparak neslini devam ettirmektedir.

Muhabbet Kuşu

Oldukça sevimli bir kuş türü olan muhabbet kuşu geceleri öten kuşlardan birisidir. Tabi çok yüksek sesle ötmese de yine de sesi duyulabilir. Bu kuş türü papağan türleri içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca bu kuş türünün evcil olduğu görülmektedir. Uzun kuyruklu ve küçük bir yapıları vardır. Renkleri ise genellikle sarı, mavi ve yeşil tonlarındadır. Oldukça ilgi çeken bir kuş türü olduğunu söyleyebiliriz.