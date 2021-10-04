Gece gündüz nasıl oluşur, nasıl meydana gelir? Gece saatlerinde güneş nereye gider?

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Özellikle öğrencilerin bilmesi gerektiği en önemli konular arasında gece ve gündüz geliyor. Dünya'nın dönme hareketi ile beraber gerçekleşen gece ve gündüz, güneş sistemine bağlı olarak ele alınır.

Gece Gündüz Nasıl Oluşur?

Dünya kendi ekseni etrafında dönmesi ile beraber aynı zamanda güneş sistemi etrafında dönmeye devam eder. Bu doğrultuda dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Böylece gece ve gündüz oluşumu meydana gelmektedir. Akşam saatleri geldiği zaman güneş ufuk çizgisine doğru kayar. Dünya yavaş yavaş karanlığa doğru gömülürken bu kısım güneşten ışık almaz. Bu süreç genel olarak 12 saat şeklinde ifade edilir. Ancak mevsimler ve dünyanın ekseni ile beraber birçok duruma bağlı olarak farklılık yaratabilmektedir.

Gece Gündüz Nasıl Meydana Gelir?

Gece ve gündüz oluşumunun cevabı aslına bakılırsa oldukça kolaydır. Dünya kendi ekseni etrafında aralıksız bir şekilde dönmeye devam eder. Aynı zamanda Güneş'in etrafında dönüşünü sürdürür. Yani diğer bir ifadeyle güneş sistemi çevresinde döner. Bu sayede belirli bir süre içerisinde güneş ışınları dünyanın bir yüzeyine çarpar. Böylece 12 saat süreyle dünyanın bir yüzeyi gündüz olurken diğer yüzeyi gece olur. Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saat içerisinde tamamlar. Tabii güneş ışınlarının geliş ve eksen eğikliği kapsamında, ayrıca dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şiş olmasıyla, bazı bölgeler aylar boyunca gece gündüz olur.

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Gece Saatlerinde Güneş Nereye Gider?

Güneş sistemi kapsamında güneş bu sistemin merkezinde daima yer alır. Yani herhangi bir yere kaybolmaz ve aynı yerinde durur. Tabii bu durum güneş sistemine göre bakıldığı zaman geçerlidir. Burada gece ve gündüz olmasının temeli, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş sergilemesidir. Böylece güneşten gelen ışınlar 12 saat süreyle dünyanın belli bir kısmına ulaşır. Bu dönemde ya da bu durumda dünyanın ışık görmeyen kısımları gece olarak ifade edilir.