Gece Bekçisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gece Bekçisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Gece bekçisinin eski adı gözcü, nöbetçi olarak geçmektedir. Osmanlı döneminde pazvant olarak adlandırılmıştır. Günümüzde bir diğer adı ise gecenin kartalları olarak bilinmektedir. Gece bekçileri emniyete bağlı olarak gece güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetidir. Gece bekçiliği çok eskiden beri olan popüler bir meslek dalıdır.

Gece Bekçisi Nedir?

Gece bekçisi belirli bir bölgenin güvenliğini sağlamak için gece vardiyasında çalışan kişilere denir. Akşam 22.00 ile sabah 06.00 arasında görev yaparlar. Gerektiğinde silah kullanabilme yetkisine sahip emniyet mensubuna ait kişilerdir. Gece bekçilerinin özel sektördeki adı da güvenlik görevlisi olarak geçmektedir.

Gece Bekçisi Nasıl Olunur?

İçişleri Bakanlığı gelen talepler üzerine gece bekçilerinin kaç tane olmasına karar verir. Daha sonra Polis Akademisi alınan bu karar doğrultusunda duyuru yapar. Hangi il de kaç kişi başvuru yapabilir diye kontenjanlar belli olur. Belirlenen tarihler arasında başvurular açılır. İlk olarak internet üzerinden e-devlet üzerinden ön başvuru yapılır. Belirli bankalar üzerinden harç yatırma istenir. Polis Akademisi başvuru yapan kişilerin sağlık muayenelerini yaptırmalarını ister.

Polis Akademisi sitesinde müracaat yapacakları ve gönderilecek olan evrakların yerlerini takip etmeleri gerekir. Ön sağlık kontrolü sorunsuz şekilde geçen kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yazılı sınava girer. Bu sınavda da başarı gösteren adaylar, Polis Akademisi tarafından yapılan fiziki yeterlilik sınavına girer. Parkur üzerinde yapılan bir sınavdır. Bu sınavda da başarılı olan adaylar son olarak komisyon üyelerinin soruları ile sözlü mülakata girer. Tüm bu aşamaları geçen gece bekçisi olabilir.

Gece Bekçisi Olma Şartları Nelerdir?

1- 18 yaşından büyük olmak,

2- Türk vatandaşı olmak,

3- Askerlik görevini tamamlamış o0lmak,

4- Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,

5- En az 1.66 cm boya sahip olmak,

6- Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında olması,

7- Yüz kızartıcı bir suç işlememek olmak,

8- Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

9- Herhangi bir terör örgütüne karışmamış olmak,

10- Uyuşturucu ya da herhangi bir madde bağımlılığının olmaması,

11- Sağlık probleminin olmaması,

12- Silah kullanmaya ya da taşımak için hukuki açıdan sorun teşkil etmemek,

13- Adli açıdan kendisinin ya da eşinin yüz kızartıcı bir suçunun olmaması,

14- Başvuru yaptığı il de 1 yıldan fazla yaşıyor olmak,

15- Arşiv araştırmasının olumlu olması bu şartların tamamıdır. Gece bekçisi olmak için tüm bu şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir.

Gece Bekçisinin Görevleri Nelerdir?

1- Gece bekçileri, Polis ve Jandarma'dan sonra güvenliği sağlayan kişilerdir.

2- Silah bulundurmak ve gerekli olduğunda kullanma yetkisine sahip kişilerdir.

3- Kendine ait bölgede bulunan sokak, bahçe, park ve toplu taşıma araçlarının kontrolünü yaparlar.

4- Uyuşturucu madde satışı yapanları tespit ederek yakalama,

5- Görev bölgesinde acil durumları tespit ederek kolluk kuvvetlerine bildirmek,

6- Huzur ve düzeni bozan, çevreye rahatsızlık veren kişileri uyarmak, yakalamak,

7- Kavga, kaza gibi durumlardan kolluk kuvvetlerini bilgilendirmek, bulurlarsa delilleri saklamak gibi pek çok görevi vardır.

Gece Bekçilerinin Maaşları Ne Kadardır?

Gece bekçilerinin maaşları değişkenlik göstermektedir;

Gece bekçilerinin maaşları ortalama olarak 4300 TL ile 4500 TL arasındadır. Bu maaş ortalamaları kıdemlere, medeni duruma göre değişkenlik gösterebilir.