Gebe ne demek, ne anlama geliyor? Gebe kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Gebe ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Gebe kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hamile

2- Yüklü

Gebe Ne Demek?

Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılan gebe kelimesinin sözlük anlamı hamiledir. Halk ağzında hamile kadınlar için ağırayak kelimesi de kullanılır.

Gebe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Gebe kelimesinin 3 farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Hamile

İkinci Anlamı: Bir şeye hazır, amade

Üçüncü Anlamı: Gerçekleşmesi istenen ya da beklenen şey

Gebe Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

1- Nadide Hanım ile Fikret Bey'in arasındaki gerginlik, yeni tartışmalara gebe.

2- Gebelik testim pozitif çıktı.