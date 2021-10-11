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Gebe ne demek, ne anlama geliyor? Gebe kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Gebe#TDK
Gebe ne demek, ne anlama geliyor Gebe kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

1. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Gebe kelimesi ''kebe'' sözcüğünden türetilmiştir. Kebe, karnı şişmek, karnında taşımak anlamına gelirken, gebe de karnında bebek bulunan demektir. Öz Türkçe bir kelime olan gebe, mecazi olarak, ihtimaller dahilinde olan, gerçekleşmesi beklenen şeyler için kullanılır Örneğin yeni sürprizlere gebe demek, her an yeni sürprizler yaşanabilir anlamına gelir.

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Gebe ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Gebe kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hamile

2- Yüklü

 Gebe Ne Demek?

 Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılan gebe kelimesinin sözlük anlamı hamiledir. Halk ağzında hamile kadınlar için ağırayak kelimesi de kullanılır.

 Gebe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Gebe kelimesinin 3 farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Hamile

 İkinci Anlamı: Bir şeye hazır, amade

 Üçüncü Anlamı: Gerçekleşmesi istenen ya da beklenen şey

 Gebe Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 1- Nadide Hanım ile Fikret Bey'in arasındaki gerginlik, yeni tartışmalara gebe.

 2- Gebelik testim pozitif çıktı.

 

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