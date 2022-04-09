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Gc ne demek ve açılımı nedir? Gc neyin kısaltması

Gc ne demek ve açılımı nedir Gc neyin kısaltması

Dilimizde birçok kelime yerine kısaltması kullanılmaktadır. Kullanılan birçok kelimenin kısaltması ise duyulduğu zaman merak edilmektedir. Siz de anlamını bilmediğiniz kelimelerin açılımlarını araştırmak ve öğrenmek isteyebilirsiniz. GC ne demek ve açılımı nedir? GC neyin kısaltması olarak kullanılmaktadır? Siz de GC kelimesinin neyin kısaltması olduğuyla ilgili detayları derledik.

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GC kısaltmasının açılımının medikal alanında kullanılmakta olan tıbbi bir terim olduğunu söylemek mümkündür. GC kısaltmasının açılımının İngilizce bir terim olduğunu söylemek de mümkündür. 

 GC Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 GC kısaltmasının açılımı İngilizce bir kelime olan Gonorrhea olarak bilinmektedir. Gonorrhea kelimesi, tıbbi bir terim olarak ifade edilebilir. Gonorrhea kelimesinin Türkçe anlamı ise bel soğukluğu olarak ifade edilebilmektedir. Bel soğukluğu kelimesi yerine tıp dilinde GC kısaltması sıklıkla kullanılmaktadır. GC kısaltması özellikle sağlık alanında kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Bel soğukluğu olarak da bilinmekte olan GC kısaltması tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 GC Neyin Kısaltması 

 GC kısaltması medikal bir terimin kısaltması olarak bilinmektedir. Tıp dilinde bel soğukluğu olarak da bilinmekte olan GC kısaltması aslında İngilizce kökenli bir terim olarak bilinmektedir. Gonorrhea kelimesinin yerine GC kısaltmasının kullanılması tercih edilmektedir. Genel olarak tıp alanında kullanılmakta olan bu kelimenin uzun halinden çok kısaltmasının kullanıldığı bilinmektedir. GC kısaltmasının yaygın olarak kullanılmasına bağlı olarak kelimenin anlamının da sıklıkla araştırıldığını söylemek mümkün olmaktadır.

 

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