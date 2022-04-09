Gbt ne demek ve açılımı nedir? Gbt neyin kısaltması

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GBT kelimesi günümüzde çok görülebilen bir kısaltmadır. Kısaltma olarak bilinen GBT, Genel Bilgi Toplama Merkezi anlamındadır. GBT, kısaltılmış olan bir kelime türüdür.

GBT Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Günümüzde kullanılan kısaltmaların belirli bir açılımı bulunuyor. Merak edilen GBT kelimesinin sahip olduğu anlam internet sitelerinde araştırılıyor. GBT kelimesi günümüzde polisler tarafından çok kullanılan bir kelimedir.

Genel Bilgi Toplama Merkezi, GBT olarak kısaltılarak kullanılıyor. GBT kelimesi polis merkezlerinde kullanılan bir kelimedir. Polisler güvenlik önlemi almak adına kişilerin GBT kontrolünü yapabiliyor. Yapılan GBT kontrolleriyle vatandaşların bilgilerine ulaşılıyor. Genel Bilgi Toplama Merkezi günümüzde polisler ve diğer kişiler tarafından GBT olarak ifade ediliyor.

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GBT Neyin Kısaltması

Bireyler internet sitelerinde bazı kısaltmalarla karşılaşabiliyor. Karşılaşılan sözcüklerin açılımları doğru olarak öğrenilmesi gerekiyor. GBT sözcüğü de bireylerin öğrenerek bilgi edinmek istediği bir kelimedir. GBT sözcüğünün açılımı, Genel Bilgi Toplama Merkezi'dir. GBT kelimesinin kullanımı konusunda araştırma yapanlar, arama motorlarından daha detaylı bilgilere ulaşabiliyor. GBT sözcüğü, Genel Bilgi Toplama Merkezi'nin kısaltılmasıdır.