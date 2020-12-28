Gaziantep’te 60 bin öğrenciye tablet desteği

Sosyal medya hesabından bir paylaşımla 60 bin tabletin öğrencilere ulaşacağını belirten Bakan Selçuk’un açıklaması şöyle:

“Gaziantep'de yerel yönetimler ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle 60 bin tablet, bugün öğrencilerimize ulaşıyor. Dünyaya örnek olacak 'Gaziantep Modeli'miz, eğitimde yarınlara daha güçlü ulaşmamız için heyecan verici yeni bir başlangıç olacak. Yürekten teşekkürler…”

BİRAZ DAHA SABIR

Bakan Ziya Selçuk yaptığı bir diğer paylaşımda ise biraz sabır diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu günlerde birbirimize verebileceğimiz en güzel hediye; biraz daha anlayış, bir daha sabır ve biraz daha saygı... Geçirdiğimiz bu zorlu yılda bu üçüne çok ihtiyaç duyduk, bir süre daha ihtiyacımız var.”